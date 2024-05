Dcérka Šebestovej a Ďuricu poriadne vyrástla: Mala veľký deň... Magda po AUTONEHODE to PRETRPELA!

Magdaléna Šebestová (Zdroj: Ján Zemiar)

Aj napriek tomu, že od autonehody uplynulo len zopár dní a Magda musela stráviť niekoľko dní v nemocnici, opäť sa zaradila do bežného života. A hoci to nie je úplne jednoduché a stále trpí bolesťami, popohnali ju materské povinnosti a láska k jedinej dcérke. 9-ročná Ninka, ktorej otec je futbalista Ján Ďurica, totiž absolvovala svoje prvé sväté prijímanie.

„Obaja s Jankom sme veriaci a k viere sa snažíme viesť aj Ninku. Rátame však s tým, že ako bude rásť, začne sa rozhodovať ona sama a do ničoho ju nechceme a ani nebudeme tlačiť," povedala pre Topky.sk Miss Slovensko 2006 keď sme sa pýtali, či jej dcérka inklinuje náboženstvu. Svoje príjimanie si vraj užila, no a ako každé dievčatko v jej veku, nadšená bola aj z toho, že si oblečie krásne biele šaty. „Veľmi dlho o tom hovorila a tešila sa z toho," povedala nám s úsmevom Magdaléna, ktorá hovorí, že jej dcérka je "šoumen" a vyzerá to tak, že by z nej raz možno mohla byť aj umelkyňa, keďže rada spieva a tancuje.

Na prijímaní sa zúčastnila najbližšia rodina a, samozrejme, nechýbal ani pyšný otecko Ján Ďurica. Magdaléna však celú túto slávnosť musela tak trošku pretrpieť. Spomínaná udalosť sa konala len krátko potom, ako boli so svojou sestrou obeťami autonehody. A obe dámy utrpeli bolestivé zranenia. „Prijímanie bolo krásne a užila som si to najviac v rámci možností, keďže ma to stále bolí a beriem lieky. Sestra mala narazené rebrá. Ja som po nehode skončila so zlomeným rebrom a zlomenou hrudnou kosťou. Nie je to nič príjemné, ale budeme v poriadku" prezradila nám Šebestová, ktorá sa bude liečiť ešte dlhé týždne, no veľkou oporou je pre ňu práve jej malá princezná, ktorá ju dopuje množstvom energie a lásky.

(Zdroj: Instagram M.Š.)