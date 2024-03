Barbora Ďurovčíková o svojom manželovi: TIETO slová Jana dojmú... Prezradila nám aj to, aký je OTEC!

(Zdroj: Vlado Anjel)

TRNAVA - Uplynulý štvrtok boli diváci v Trnave svedkami veľkolepej premiéry nového moderného baletu z dielne Jána Ďurovčíka. Famózna inscenácia Amadeus je inšpirovaná príbehom génia Wolfganga Amadeusa Mozarta a režisér nám prezradil, že na toto dielo sa chystal už dlhé roky. My sme na následnej "after párty" nevyspovedali len jeho, ale aj jeho manželku - pôvabnú herečku Barboru Ďurovčíkovú.

Charizmatickej umelkyni sme sa na začiatok pýtali, aké pocity v nej vyvolalo nové dielo jej manžela. „Brutálne. Asi toto je jedno slovo ktoré to vystihuje. Nevedela som si to úplne predstaviť, veľmi sme sa o tom doma nerozprávali. Ani ja som to tentokrát nechcela vedieť, že ako to pojme. Či to bude o živote Amadeusa alebo ako sa to vlastne dá tancom vyjadriť. A bolo to neskutočné. Úplne nad moje očakávania," povedala pre Topky.sk krátko po skončení premiéry, ktorá u prítomných 700 divákov vyvolala šialené ovácie.

Zaujímalo nás, čo na tejto inscenácii najviac zaujalo samotnú Barboru. „Mám rada všetky tie scény, kde je masa ľudí - viac tanečníkov. Ale musím teda podotknúť, že výkon "Amadeusa", teda Miňa Figuru, to bolo niečo neskutočné... A celkovo sa mi veľmi páčila aj hudba, on bol jednoducho génius a to spojenie s tancom diváka úplne vtiahne. A ešte je to aj moderné. Kostýmy sú moderné, hoci ich Lukáš Krnáč poňal aj divadelne. Ako celok je to určite zaujímavé pre staršieho diváka, no rovnako aj pre toho mladšieho, takže verím, že si toto predstavenie príde pozrieť každá generácia," vyjadrila sa herečka.

Keďže umenie baletu viditeľne obdivuje, chceli sme vedieť, či niekedy nepremýšľala nad tým, že by sa mu venovala aj ona sama. Predsa len, Barbora je tanečne nadaná a pohybovým aktivitám sa venuje i vo svojom voľnom čase. „Vedela by som si predstaviť, že by som sa venovala možno modernému baletu. Takýto štýl, ako bol v predstavení. Ale, samozrejme, musela by som ovládať veľa baletnej techniky a to už by sa už asi nedalo dobehnúť. Aj keď niekedy si doma občas tancujem a Jano tak pozerá, že možno by si aj mohla," povedala nám s úsmevom pôvabná mamička malého Janka, ktorá dodala, že tanec miluje už odmalička a venuje sa mu už dlho. „Takže možno niekedy na staré kolená ma zavolá do nejakej tanečnej inscenácie," pokračovala zo žartu umelkyňa.

Barbora nám v rozhovore prezradila, aký je to pocit, keď vidí veľkolepé dielo, ktoré vytvoril jej manžel, no pri odpovedi nás prekvapila svojou skromnosťou a pokorou. Pýtali sme sa, či doma dokážu oddeliť prácu od súkromia a dozvedeli sme aj to, aký je Ďurovčík otec a ako sa venuje svojmu synčekovi Jankovi. Viac sa dozviete v našom rozhovore nižšie!

