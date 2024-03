Módna tvorba Lukáša Krnáča je SVETOVÁ: Pre Ďurovčíkovho AMADEA vytvoril kostýmy, aké ste ešte nevideli!

(Zdroj: Vlado Anjel)

Ján Ďurovčík je už dlhé roky rešpektovaný ako špičkový režisér muzikálov, no okrem nich sa venuje aj modernému baletu. So svojím Slovenským divadlom tanca už dosiahol mnohé medzinárodné úspechy v zahraničí. No a aktuálne prišiel s jedinečným predstavením Amadeus - dielom, ktoré je inšpirované príbehom génia Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Premiéra dychberúceho baletného predstavenia sa nedávno konala v Trnave. O tom, že ide o jedinečný zážitok, svedčí aj fakt, že sála so 700 miestami bola vypredaná do posledného mesiaca už dva mesiace vopred. Prítomných divákov počas predstavenia nenadchol len výkon samotných umelcov, ale aj úžasné kostýmy. Tých sa ujal talentovaný Lukáš Krnáč, ktorý je známy i vďaka tomu, že oblieka zvučné mená slovenského šoubiznisu.

Lukáš sa módnej tvorbe venuje približne sedem rokov a zrejme nikoho neprekvapí, že ju aj vyštudoval. S kolekciou, ktorú vytvoril len v druhom ročníku, dokonca zažiaril aj na pražskom Fashion weeku. I napriek tomu, že je čoraz úspešnejší a jeho modely sú tak výnimočné, že človek okamžite spozná, že vznikli v jeho rukách, mladý návrhár si zachováva pokoru a hovorí, že nemá "ustrelené ambície".

Nás počas spoločného rozhovoru zaujímalo, aký je rozdiel pri tvorbe kúskov na módne prehliadky v porovnaní s kostýmami pre tanečníkov moderného baletu. „Určite je to špecifické... U tanečníkov je to o tom, že to oblečenie nemá toho tanečníka obmedzovať pri často krkolomných veciach - ako sme aj mohli vidieť. V tomto je to iné. Tá funkčnosť tu musí byť stopercentná," vysvetlil pre Topky.sk talentovaný dizajnér.

Dozvedeli sme sa aj to, ako vznikala s spolupráca so samotným Jánom Ďurovčíkom. „Keď ma oslovil, mali sme stretnutie s tým, že mi povedal, akú má predstavu, čo chce robiť. Potom to už tak nejak išlo. Ja som urobil nejaké návrhy a podľa obsahového návodu, ktorí sme si povedali. Potom to začalo vznikať. Chodil som na skúšky, pozeral som sa, čo tanečníci robia, ako to robia, ako by to mohlo vyzerať," pokračoval Lukáš Krnáč.

V rozhovore sme sa pýtali aj na to, aká bola reakcia Ďurovčíka, keď videl hotové diela, zaujímalo nás s ktorou celebritou sa mu najlepšie pracuje a aj to, aké má ambície do budúcna. Viac sa už dozviete v našom rozhovore a jedinečné kostýmy, ktoré Lukáš vytvoril, si môžete pozrieť v galérii.

