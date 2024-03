Andrásyho slová o zosnulom Gurkovi (†60): O jeho smrti sa dozvedel 90 minút po skone

Oliver Andrásy spomína na zosnulého Stana Gurku (Zdroj: Topky/RTVS)

BRATISLAVA - Včera večer Slovensko obletela veľmi smutná správa o nečakanej smrti Stanislava Gurku. Scenárista a režisér by o pár dní oslávil svoje 61. narodeniny. Smúti za ním aj humorista Oliver Andrásy, ktorý si zaspomínal na spoločné chvíle so zosnulým Gurkom. O jeho smrti sa dozvedel takmer ihneď!

Stano Gurka spolupracoval s humoristami Štefanom Skrúcaným, Miroslavom Nogom, Rasťom Piškom, Zuzanou Tlučkovou či Oliverom Andrásym. A práve posledný menovaný si zaspomínal na ich spoločne prežité chvíle.

„Našou prvou sekretárkou vo firme bola istá Slávka Ma.....ková, do ktorej sa Stano veľmi zaľúbil. Napriek tomu, že mala slovenské korene, pôsobila ako keby bola Japonka - a tak jej Stano Gurka napísal a venoval skladbu Dievča z Tokia (známa s hudbou Gaba Dušíka a v podaní Števa Skrúcaného a Mira Nogu). Stano bol všeobecne známy tým, že každú pieseň písal pre niekoho. Napríklad text piesne Dievča z plagátu (tiež Noga-Skrúcaný) venoval vizážistke a neskôr moderátorke Lenke Šoóšovej, do ktorej bol platonicky zaľúbený,“ napísal Oliver.

Zaspomínal si aj na vtipnú príhodu. „Napríklad keď na Kanárskych ostrovoch v hoteli liezli za dievčatami z balkóna na balkón a jeden z jeho kamarátov stratil balans a aby nepadol, oprel sa o mohutného Stana Gurku, ktorého tým ale zhodil dole. Stano preletel tri-štyri poschodia a dopadol na markízu nad reštauráciou. Plátno markízy prerazil a dopadol na stôl dovtedy pokojne večerajúceho nemeckého párika. Neuveríte - Stano nemal ani odreniku - markíza jeho pád našťastie pribrzdila,“ pokračoval. Spoločných zážitkov mal Oliver so Stanom mnoho, o to viac ho jeho náhly skon zasiahol. „Jeho úmrtie mi 90 minút po tom, čo sa to stalo, oznámil Števo Skrúcaný,“ priznal. Česť jeho pamiatke!