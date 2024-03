Slováček prehovoril o Patrasovej problémoch s ALKOHOLOM: Pomaly sa to ZHORŠUJE...Možno za to môžem JA!

(Zdroj: Profimedia)

Keď sa český Blesk umelca spýtal, kde sa začali Dádine problémy s alkoholom, nasypal si popol na hlavu. „Ja neviem... Možno aj kvôli mne. Všetko ale prebiehalo normálne, natáčali sme pesničky pre deti, Dáda vystupovala, mala totálne zázemie. A potom som šiel raz okolo Prostějova, kde mala vystúpenie a dozvedel som sa, že pani Patrasová je opitá. Tak som tam za ňou šiel a ona sedela v šatni... Nemala žiadny dôvod. Skončilo to tak, že hlavný sponzor dal výpoveď.“ zaspomínal si Slováček.

Hovorí, že stav Patrasovej sa rozhodne nezlepšuje. Práve naopak. „Je to choroba. Pomaličky sa to zhoršuje. Človek, ktorý je chorý, väčšinou ide k lekárovi. A sú niektoré choroby, ako má Dáda, ktoré ju nenútia k doktorovi ísť, tak ona tam nejde a je to horšie a horšie," povedal otvorene. Vyjadril sa aj k otázke redakcie, ako je možné, že Dáda v poslednom období pôsobí tak, že je všetko v najlepšom poriadku a či jej nepomohol Felixov návrat domov.

Hoci by si to veľmi prial, nie je to úplne tak, ako sa zdá... „Zatiaľ to úplne nefunguje. Dáda má svoju hlavu, tvrdí, že nepije. Tak ja jej hovorím – a čo tu tá flaška? A ona, že to nie je jej. Ale je pravda, že vyzerá dobre. Má všetko, čo by ženská potrebovala mať...A napriek tomu robí, čo robí," uzavrel Felix a zároveň priznal, že pochybuje o tom, že sa Patrasová ešte niekedy vráti na pódiá...

(Zdroj: profimedia.sk)