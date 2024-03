Ďurovčíkov AMADEUS vyvolal ŠIALENSTVO: Nový MODERNÝ BALET... Sála bola vypredaná mesiace vopred!

(Zdroj: Vlado Anjel )

TRNAVA - Tak toto bolo niečo neuveriteľné! Ján Ďurovčík je už dlhé roky rešpektovaný ako špičkový režisér muzikálov, no okrem nich sa venuje aj modernému baletu. So svojím Slovenským divadlom tanca už dosiahol mnohé medzinárodné úspechy v zahraničí. No a aktuálne prišiel s jedinečným predstavením Amadeus - dielom, ktoré je inšpirované príbehom génia Wolfganga Amadeusa Mozarta...

Premiéra dychberúceho baletného predstavenia sa konala v Trnave. O tom, že ide o jedinečný zážitok, svedčí aj fakt, že sála so 700 miestami bola vypredaná do posledného mesiaca už dva mesiace vopred. Veľkolepá hodinová inscenácia, v ktorom hral prím talentovaný tanečník Miroslav Figura, divákov dostal natoľko, že Ďurovčíkovmu ansáblu venovali nekonečnú a burácajúcu standing ovation.

Prítomní boli doslova očarení emotívnym dejom a mnohých šokovalo, ako sa dá príbeh opísať len prostredníctvom vášnivého a technicky dokonalého tanca, pričom protagonisti používali len minimum slov. Za zmienku stoja aj úžasné kostýmy. Tých sa ujal talentovaný Lukáš Krnáč, ktorý je známy najmä vďaka tomu, že oblieka zvučné mená slovenského šoubiznisu. Netreba teda dodávať, že výsledok bol absolútne dokonalý a spojenie klasickej hudby, šikovnýchu umelcov a moderného baletu absolútne zafungovalo.

A dojatý bol i samotný režisér. „Som fakt šťastný. Lebo toto je inscenácia, na ktorú som sa chystal hádam celý život. Až kým som si nepovedal, že už môžem robiť Mozarta. Mozarta v takomto mojom prevedení. S vlastným súborom, lebo to je vždy také trošku iné. Neskutočné je, že sme našli Lukáša Krnáča, bola to úžasná spolupráca. Ja som teraz šťastný... Naozaj, že 700 miestna sála v Trnave... Moderný balet... Rozum mi zastáva," povedal pre Topky.sk Ďurovčík, ktorý sa z tohto obrovského úspechu nesmierne teší.

Vypredal už dokonca aj obrovské sály v Trenčíne a Martine a vstupenky na predstavenia v ostatných mestách sa míňajú rýchlosťou blesku. „Vypredané. A pritom moderný balet. To znamená, že je to ocenenie tej práce," vysvetlil nám Ján a dodal, že už počas generálky mal tušenie, že to bude skvelé, keďže dostal "ten pocit" na ktorý čakal. Pýtali sme sa aj na to, či ho viac braví práca na modernom balete alebo preferuje muzikál.

„Ja mám jedno aj druhé rovnako rád a odbieham si. A presne, že po takomto ťažkom predstavení ako je Amadeus, musí prísť nejaký muzikál. A po muzikáli zasa musí prísť niečo také. Takže ja tie žánre striedam, nemám žiadny preferovaný. Moderný balet robím rovnako dlho ako réžiu muzikálov a baví ma jedno aj druhé," prezradil nám a zároveň uznal, že vypracovať choreografie do baletného predstavenia je omnoho náročnejšie.

„V rámci takéhoto predstavenia potrebujete európsku špičku. A tu tí ľudia pľujú krv. Ale, samozrejme, tak ako vo všetkom. Aj tanečná inscenácia sa dá poňať tak, že ju prejdeš so suchým tričkom. A dá sa poňať tak, že ten pohyb, tie emócie, celé to vypätie, hraničia s tým, že v noci nespíš a chvejú sa ti svaly. A ja mám rád toto druhé. To divadlo, ktoré ide na krv a potom sa to prenesie aj na diváka," dodal Ďurovčík.

V našom rozhovore, ktorý nájdete vyššie, si zaspomínal na vlastnú tanečnú kariéru, prezradil nám, že nosil suspenzor či latex a či počas skúšania baletných predstavení došlo aj k nejakému úrazu. Nuž a načreli sme aj do témy Let's Dance, kde režisér už túto nedeľu zasadne do porotcovského kresla. Toto všekto a ešte viac sa dozviete v našom videu vyššie!

