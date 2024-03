Markizácky pár to konečne PREZRADIL: Čakajú bábätko... TOTO je pohlavie!

(Zdroj: Instagram )

BRATISLAVA - Koncom minulého roka sa Laura Kulhánek Chrebetová a jej manžel Martin Kulhánek podelili s radostnou novinkou. Víťazi prvej série Love Island počas uplynulých Vianoc oznámili, že sa z nich stanú rodičia. Šťastní manželia sa už svojho vytúženého dieťatka nevedia dočkať, no a budúca mamička, ktorá sa čoraz viac "zaobľuje" najnovšie prezradila, aké je pohlavie ich očakávaného bábätka!

Laura svoje tehotenské bruško prvýkrát ukázala ešte počas decembra 2023. „Už bolo celkom tažké schovávať to banderko, tak ma dosť mrzelo, že si nemôžem pridávať takéto pekné tehu fotky...“ vyjadrila sa v čase, kedy sa rozhodla svoje tehotenstvo odtajniť. To, že pod srdcom nosí bábätko, odhalila len pár dní potom, keď si spoločne so svojím manželom Martinom užívala dovolenku na exotickom Zanzibare.

(Zdroj: Instagram LCH)

Krásna plavovláska potom zvereňovala čoraz viac záberov s tehotenským bruškom, no a neskôr ukázala aj video, ktoré zachytávalo to, ako sa o tejto radostnej novinke dozvedela ich rodina. Aj napriek tomu, že si svoje "sladké tajomstvo" najprv strážili, budúca mamina sa vyjadrila, že o priebehu tehotenstva bude informovať aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Nuž a skutočne to tak robí. Sympatická hviezdička z televízie Markíza dnes svojim sledovateľom ukázala video, prostredníctvom ktorého sa dozvedeli pohlavie očakávaného bábätka. Z torty, ktorú spoločne s Martinom rozkrájali, je zrejmé, že čakajú synčeka. Laura a Martin to "dali vedieť" vďaka videu, kde krájali sladký dezert. Náplň bola modrá a anglická zvučka, ktorú k príspevku pridali, hovorí „Vieš čo, mami? Som chlapec, A dúfam, že ťa urobím šťastnou," znie v piesni.

Martinovi a Laure srdečne prajeme, aby pôrod dopadol absolútne perfektne. A ako napísala Laura „A môžeme vyberať kopačky,". Gratulujeme!