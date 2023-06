Verešová na premiére s takmer DOSPELÝM synom a Herman… Ej, Patrik, nepribral si?!

BRATISLAVA - Včera sa jedno z bratislavských kín zaplnilo známymi tvárami. Konala sa totiž premiéra akčného filmu Flash. V spoločnosti sa ukázala bývalá miss z roku 2002 Eva Verešová aj so svojím fešáckym synom a nechýbal ani Patrik Herman, ktorý sa má zjavne dobre...

Eva Verešová je už akousi stálicou na takmer všetkých filmových premiérach, a ani tentokrát to nebolo inak. Prišla so svojím takmer dospelým synom. Ten zjavne krásu zdedil po mame a je preto taktiež možné, že by sa v budúcnosti mohol živiť aj ako model.

Predpoklady na to má a rozhodne aj vhodné gény, veď napokon Eva bola kedysi na prehliadkových mólach varená, pečená a v roku 2002 sa stala Miss Slovensko.

Galéria fotiek (22) Eva Verešová so synom

Zdroj: Ján Zemiar

Aj po toľkých rokoch dokazuje, že má vkus a vie, čo sa hodí k jej postave, čo predviedla aj na spomínanej premiére. Hoci zvolila čierno-bielu kombináciu, bola veľmi trendy a sexi výzor jej dodali sieťované pančušky, ktorými oživila svoj outfit. Jej syn zvolil ležérny športový vzhľad, aký sa k jeho veku úplne hodí.

Do kina prišiel aj Patrik Herman, ktorý siahol po kockovanej modro-bielej košeli. Tá mu, žiaľ, príliš nelichotila a zbytočne mu pridávala kilá navyše. Moderátor však vyzeral veľmi spokojne a vďaka jeho charizme a šarmu sa aj tieto menšie nedokonalosti dajú prehliadnuť.

V spomínaný večer sa v kinosále objavili aj ďalšie známe mená zo slovenského šoubiznisu. Kto všetko prišiel a ako to na premiére filmu Flash vyzeralo, si môžete pozrieť v našej galérii.