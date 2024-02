Spevák Samo Tomeček v šoku z desivého útoku: Pre záchranu lásky rozdával kopance!

Samo Tomeček so svojím psom Stingi (Zdroj: archív ST)

BRATISLAVA - Stalo sa mu niečo, s čím absolútne nerátal! Samo Tomeček na prechádzke so svojím psom musel čeliť útoku stafforda, ktorý sa venčil sám bez majiteľa. Spevák nelenil a svojho psa bránil ako lev!

Samo Tomeček žije po rozvode vo svojom dome sám. Spoločnosť mu robí iba jeho mačka Siria a pes Stingi, ktorý bude mať v máji päť rokov. Má ho z útulku Tuláčik z Brezna a nevymenil by ho za nič na svete. Rád ho chodieva venčiť a príkladne sa oňho stará. To sa však nedá povedať o všetkých majiteľoch psov. Niektorí sú až príliš ľahostajní, bezohľadní a zľahčujú si napríklad aj ich venčenie."Som veľmi smutný a rozhorčený zároveň, keď ľudia nedávajú pozor na svojich psíkov, púšťajú ich bez obojku či košíka alebo nebodaj iba otvoria bránku a nechajú psov venčiť sa samých. Ak ešte ide o bojové plemeno, tak to už je naozaj nebezpečné", hovorí Samo a pokračuje príhodou, ktorá sa mu stala iba nedávno.

"Pár dní dozadu sa mi stalo takmer osudným, pri venčení môjho psíka, ktorý bol samozrejme na vodítku, že sme stretli stafforda (bojové plemeno) voľne sa venčiaceho bez svojho majiteľa. Pes nás napadol, zaútočil na môjho omnoho menšieho psíka. Našťastie som mal dobrú obuv a stafforda som niekoľko krát musel odkopnúť, pričom som mu nespôsobil žiadne zranenie, musel som pritom na neho extrémne hlasno vrieskať tak, že som zostal zachrípnutý, ale za život môjho psíka to stálo. Po asi minúte a odháňaní, keď som ho už presvedčil asi 2 metre ustúpiť, som mu musel opätovným hlasným vrieskaním dokázať, že som schopný pri obrane môjho psíka čohokoľvek. Až vtedy pochopil, že sa má stiahnuť a išiel sa ďalej túlať," hovorí o incidente Samo, ktorému sa to nestalo prvýkrát. Konkrétne s týmto staffordom to bolo už druhé nemilé stretnutie.

Spevák by sa určite potešil oveľa lepšiemu stretnutiu - máme tým na mysli stretnutie s osudovou ženou, ktorá by zaplnila miesto po jeho boku. Po rozvode má však zatiaľ "vzťahový oddych", ale s jasnou predstavou, aká by mala byť žena jeho života. O svojej vysnívanej žene nám porozprával vo videu.

