Tina musela poprosiť svojich bývalých o pomoc: Takáto šanca sa vyskytne raz za život!

Tina a Vilém Šír (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - To, že sa Tina postaví na tanečný parket v Let´s Dance, by čakal málokto! A nečakala to zrejme ani ona sama. Stalo sa to však skutočnosťou a v deviatej sérii tanečnej šou sa zaradila do jedenástky tanečných párov.

Tina je jedna z najznámejších a najobľúbenejších slovenských speváčok, no v roku 2011 sa podieľala aj na moderovaní projektov Česko Slovenská SuperStar a o rok neskôr Hlas Česko Slovenska. Teraz ju pre zmenu čaká obdobie plné tanca. Upísala sa totiž projektu Let´s Dance po boku tanečného partnera Viléma Šíra. A Tina netajila radosť, prečo? „Lebo je to Vilda! Kto pozná Vildu, vie, že je dobré s ním tráviť čas, lebo je potom človeku lepšie v živote“, rozplývala sa speváčka. Nikomu by ale nenapadlo, že Tina vstúpi do tohto projektu: „Veľmi som sa uvoľnila vo svojom živote a čelím situáciám, ktoré sú veľmi nepravdepodobné a toto je jedna z nich“. Vzhľadom na to, že chystá veľký koncert až na november, uvoľnil sa jej kalendár a aj to čo mala, bolo možné zrušiť v prospech Let´s Dance: „Nemám čo stratiť! Pustila som sa na túto cestu a chcem si to užiť!“

Prvé tréningy už majú za sebou a podľa slov Tiny si ešte ani raz nekládla otázku, prečo sa vrhla do tanca. Užíva si aj to, že o deti má postarané a všetko je nastavené tak, aby sa mohla naplno odovzdať tréningom: "Toto je príležitosť raz za život. Toto sa už nebude opakovať, že má kto byť s deťmi, že nepotrebujem koncertovať, nemusím mať iný stres...", pochvaľuje si Tina. Zisťovali sme aj to, aký tanec jej ide najlepšie, čo by mohlo byť kameňom úrazu, či je poctivá žiačka a z čoho má pred prvým kolom najväčšiu trému.

