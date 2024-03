Tomeček si v Katare dovolil neslýchané: Moslimky ho prebodávali očami! Samo, to fakt?

Samo Tomeček v Katare (Zdroj: archív ST)

Po skvelom koncertnom období si Samo Tomeček doprial pár dní oddychu na vytúženej dovolenke s kamarátmi: "Plavím sa na výletnej lodi v perzskom zálive po viacerých krajinách, v ktorých som ešte nikdy nebol. Veľmi rád spoznávam nové kultúry. Každý deň v novej krajine, v novom meste, sa snažím čo najviac dozvedieť o histórii daného mesta. Na lodi je zasa kopec zábavy, živej muziky, takže je to skvelo vyvážené", vytešuje sa Samo, ktorý postupne navštevuje mestá a krajiny Dubaj (SAE), Doha (Quatar), Bahrajn, Abu Dhabí. Hneď pri odchode si ho na letisku takto fotili jeho fanynky.

Samo Tomeček na dovolenke (Zdroj: archív ST)

Nie všetko však išlo podľa plánu. V Doha, v Katare mali nástup na loď najneskôr o 17.00 hodine, začali sa však diať veci: "S kamošom sme sa ešte išli pozrieť metrom do centra k mrakodrapom. Najprv sme si nevšimli, že v Katare majú rozdelené rôzne vozne. My sme mali štandard lístok, ale nasadli sme nechtiac do gold klubu. Arabské ženy z druhého vagóna, ktoré nás videli, sa na nás celkom smiali. My sme najrpv nevedeli, prečo. Potom sme pochopili, tak sme prešli k nim. Lenže ten vagón bol zasa určený len pre ženy s deťmi. Takže plný vagón zahalených žien a my dvaja v krátkych nohaviciach. Boli z nás jemne pobúrené. V arabskom svete a dokonca v každej jednotlivej krajine majú rôzne pravidlá, ktoré platia aj pre turistov a nie len pri návšteve mešít. Nabudúce už budem vedieť a dopredu si všetko naštudujem", zaprisaháva sa spevák a pokračuje: "Keď sme si v centre čo-to obzreli, rýchlo sme sa vydali na cestu naspäť metrom. Lenže sme vystúpili na zlej zastávke dosť ďaleko od lode, bolo to cca 5 km. Nevedeli sme nájsť rýchlo taxík, tak sme sa dali najprv na rýchlu chôdzu a neskôr, ked sa nám míňal čas, už aj na beh. Čas sa nám krátil a keby sme nestihli prísť do 17.00, tak by loď odplávala bez nás. Na naše šťastie sme dobehli o 16.56 ako poslední, a hneď za nami už loď zatvorili". So šťastím a behom to teda zvládli a čakajú ich ešte ďalšie krásne miesta na dovolenkovej ceste. Na akých miestach bol, si pozrite vo fotogalérii.