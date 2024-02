Dcéra Tiny chce ďalšieho SÚRODENCA: Ako jej toto vysvetlí? Veď nestíha ani... fajčiť!

Tina ako hosť v talkšou Neskoro večer (Zdroj: RTVS)

Peter Marcin ako prvú privíta našu popovú R&B divu Tinu. Tá sa momentálne pripravuje na svoj veľký jesenný koncert. Druhým hosťom bude mladý herec Adam Jančina, ktorý účinkuje na scénach bratislavských divadiel. V minulom roku vyhral viacero ocenení na kulturistickej súťaži a získal licenciu do profesionálnej divízie. Tretím hosťom bude Ivan Gábriš, ktorý je stredoškolským učiteľom chémie, popularizátorom vedy knižne, v praxi, ale aj na sociálnych sieťach.

TINA v rozhovore priznala mimoriadnu pracovnú vyťaženosť a vyzerá to tak, že aj na nový album si budeme musieť dlhšie počkať. Do toho všetkého sa pridáva starostlivosť a výchova svojich dvoch detí. A aby toho nebolo málo, dcérka Anička by privítala ďalšieho súrodenca. Speváčka sa jej všemožne snaží vysvetliť, že to nie je také jednoduché. Vďaka veľkej pracovnej zaneprázdnenosti sa jej podarilo zbaviť jednej nepríjemnej závislosti, ktorá ohrozovala jej zdravie. Pozrite si ukážku a dozviete sa o čo išlo. Nenechajte si však ujsť celý rozhovor Petra Marcina a Tiny už v sobotu večer o 21.35 na Jednotke v relácii Neskoro večer!

