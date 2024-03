Moderátori šou Viktor Vincze a Lucia Hlaváčková s režisérom Pepem Majeským. (Zdroj: Ján Zemiar)

Pepe Majeský je režisérom veľkých projektov, ku ktorým sa ráta aj tanečná šou Let´s Dance. Deviata séria predstaví opäť zaujímavé tváre, ktoré sa budú snažiť s profesionálnymi tanečníkmi dosiahnuť čo najlepšie výsledky s cieľom získať titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu. Nuž a režisér si je stopercentne istý, že aj v deviatom pokračovaní tejto šou je šanca zaujať: „Vždy je šanca, že môže byť šou iná, lebo je tu iných 11 párov, a to je základ celého a je to vždy iná dynamika, iný kolektív, iné skills tých ľudí, takže každý ročník je iný, výnimočný. A v tom je čaro Let´s Dance, preto ho tí ľudia radi pozerajú…“, teší sa režisér a dopĺňa, že účinkujúci idú do šou s tým, že sa chcú zabaviť. Ale keď idú na parket, situácia sa zvrtne: „Všetci chcú vyzerať dobre, chcú tancovať dobre, a tak ich to celé zožerie, že si nechcú urobiť hanbu, čiže je to vlastne televízna šou a zábava, ale tam je naozaj súťaž, oni tvrdo makajú… u nich to síce je akože ha-ha-ha, ale keď sa pozrieš bližšie, tak oni sa fakt chcú naučiť tancovať, a to je super!“

Do porotcovských kresiel zasadnú opäť Ján Ďurovčík, Adela Vinczeová a Tatiana Drexler. Štvrtým porotcom bude známy herec Facundo Arana, ktorý sa preslávil napríklad účinkovaním v telenovelách Divoký anjel, Yago, či Rany z lásky. Nebude však v celej sérii. „Od druhej epizódy máme pre divákov pripravené prekvapenie… každú epizódu budeme rotovať iného štvrtého porotcu“, prezradil režisér. Kto to teda bude a na čo sa najviac teší samotný režisér? Odpovede nielen na tieto otázky sa dozviete vo videorozhovore.

Režisér Let’s Dance odhalil zákulisie šou: Po Facundovi prídu ďalšie veľké PREKVAPENIA! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)