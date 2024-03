Natália Glosíková a Ján Tribula (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Legenda markizáckeho spravodajstva Ján Tribula bude drieť topánky na tanečnom parkete. Je to preňho vraj najväčšia výzva, ktorú v živote dostal. Nečakal totiž, že to bude v tak rýchlom tempe.

Let´s Dance sa vracia so svojou nezameniteľnou kombináciou vášne, noblesy, elegancie a skvelého tanečného umenia. O titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu zabojuje aj moderátor Ján Tribula spolu s tanečníčkou Natáliou Glosíkovou. „Už niekoľkokrát som si túto otázku položil, že prečo? Ale musím povedať, že som si zobral pár dní na rozmyslenie, potom som pár dní nebral telefón, ale potom som si povedal, že je to tá najnoblesnejšia šou, som jej verný fanúšik roky rokúce, tvorivý tím je zložený z veľkých profíkov, ku ktorým vzhliadam, tak si hovorím, že teraz to treba vyskúšať, lebo tá príležitosť prichádza len raz za život“, zhodnotil svoje rozhodnutie Tribula.

Jeho tanečnou partnerkou je Natália Glošíková, ktorá bola v Let´s Dance naposledy pred 13-timi rokmi: „Oslovili ma už aj do predošlých Let´s Dance, ale raz som mala koleno operované, potom som bola tehotná, potom zase po pôrode a jednoducho nebol ten správny čas… no a teraz ten čas nastal znova a by som do toho išla aj o desať rokov, keby bola tá možnosť“, priznáva Natália a Janko jej so smiechom kontruje: „Možno na reparát!“

Reč padla aj na to, aké má moderátor obavy, z čoho má najväčší strach a popisovanie priebehu ich spoločných tréningov naozaj stojí za vypočutie: „Mňa hudba pri tanci neruší…“, vtipkuje a Natália dodáva: „On to vie rozbaliť, len každý deň ideme nanovo... má tempo takej suchozemskej korytnačky“. Vo videu sa dozviete aj to, koľkokrát si Jano trieskal hlavu o múr, na čo sa to dal a či s ním má Natália na tréningoch veľké trápenie.

Tribula je z tréningov hotový: To, čo sa tam deje, sa nesmie dostať na obrazovky! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)