PRIZNANIE Schindlerovej: Viem, že mám tento PROBLÉM!

Martina Schindlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Všetci ju registrujú vďaka speváckej šou Superstar. Martina Schindlerová je dôkazom toho, že aj po dlhšej pauze sa dá vrátiť opäť na výslnie a rozprúdiť hladiny šoubiznisu. Napokon je už 20 rokov na hudobnej scéne. Aktuálne má speváčka nový popový hit s názvom "Povedz mi", a tak sme si Martinu pozvali k nám do redakcie, aby nám o novej skladbe porozprávala. No nezostali sme len pri jej hudobnej tvorbe. Prezradila nám aj to, s čím má zásadný problém.

„Ja samozrejme tvorím a inklinujem k piesňam, ktoré sú spevácky náročné, kde sa ukážem. To moje spevácke ego si presne pýta takéto piesne, ale potom, samozrejme, keď chodím vystupovať, tak ľudia sa chcú aj zabávať a ja sa chcem zabávať s nimi,“ začala zľahka Martina a následne pokračovala s tým, ako prišlo k tejto skladbe. „My sa smeje v tých umeleckých speváckych kruhoch, že veľakrát to sú soundtracky k samovražde alebo mrchavá ťažoba,“ zhodnotila speváčka s tým, že aj ťažkú tému nevery sa rozhodli spolu s tímom odľahčiť príjemnou rádiovou melódiou. No to nebolo jediné, čo speváčka priznala.

Martina Schindlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Pri otázke, ako by zareagovala na to, keby jej 11 ročná dcéra Martinka oznámi, že chce ísť do Superstar to celé začalo. „Asi by som jej povedala nech mi zaspieva predtým, lebo samozrejme niekedy, keď vidíme tých "spevákov" v takýchto súťažiach, tak si poviem, že prečo im to rodičia neskorigovali, ale podporila by som ju keby chcela,“ poznamenala speváčka s tým, že by jej povedala veci na rovinu, aj keď... „Viem na sebe, že mám problém hovoriť pravdu,“ priznala sa brunetka. Prečo to tak je, sa už dozviete v našom rozhovore nižšie.