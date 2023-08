Schindlerovej TRÁPENIE: Len 50-percentná šanca na prežitie!

Martina Schindlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Martina Schindlerová niekoľko dní skrývala nesmiernu bolesť. Trápil ju strach o psíka, ktorý skončil pod kolesami prechádzajúceho auta. A šance na prežitie neboli príliš optimistické. „Takto pred týždňom nám zrazilo auto psíka. Nechcelo sa mi to s vami zdieľať, keby to zle dopadlo. Bolo to dlho 50:50,” zverila sa v stredu svojim fanúšikom na sieti Instagram.

(Zdroj: Instagram MS)

K udalosti došlo počas prázdninového pobytu na chate, keď sa Martina s deťmi a sučkou Xenou vybrala do lesa. „Keď sme sa už vracali všetci domov na chatu, Xena nás predbehla a vyletela na cestu, auto jej narazilo do panvy. Nikto to presne nevidel, počuli sme len tupý náraz a Xena ležala vykrútená na ceste,” opísala nehodu pre Topky.sk speváčka.

„V prvom momente sme si mysleli, že už je vybavená, všetci sme plakali,” priznala nám svoje obavy. Napriek obrovskému strachu, ktorý prežívala, ale vodiča neviní. „Xena vždy behala ako strela, bola veľmi rýchla a všetko ju zaujímalo. Chudák vodič nemohol nič urobiť inak, nebola to jeho vina, Xena nemala čo robiť na ceste,” zhodnotila triezvo umelkyňa.

Pri pohľade na malého psíka sa dá hovoriť doslova o zázraku, že stret s autom prežil. Musel sa však podrobiť náročnej operácii – zlomená panva si vyžiadala 5-hodinový zákrok, ktorý bol o to náročnejší, že ide o takého drobného psíka. „Na klinike v Žiline boli féroví. Podľa RTG nám ponúkli náročnú operáciu, ale na rovinu povedali, že to bude drahá operácia s neistým výsledkom, lebo Xena je veľmi malá. Doktor nám povedal, že aj keby to bol jeho pes, zvažoval by koniec, lebo vždy je pri takomto úraze riziko, že už nebude sama močiť ani chodiť,” odhalila Martina, čo všetko musela zvažovať.

(Zdroj: Instagram MS)

(Zdroj: Instagram MS)

Ako sa ale zverila, verí, že všetko dopadne dobre. „Teraz to už vyzerá, že z najhoršieho sme vonku,” napísala. Keď sme sa s ňou spojili, priznala, že sa radujú z každej maličkosti. „Ciká pod seba, ale tešíme sa, že vôbec ciká, že jej nemusíme vytláčať mechúr. Po operácii má tri kovové implantáty v panve a keď sa všetko zahojí, máme nádej, že môže ešte behať. Ale aj nemusí... Uvidíme. Ľúbime ju aj tak,” uzavrela Schindlerová.

Veríme, že bojovníčka Xena všetky ťažkosti prekoná a čoskoro sa uzdraví.

(Zdroj: Instagram MS)

(Zdroj: Instagram MS)