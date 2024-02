Rozišli sa! (Zdroj: GettyImages)

BRATISLAVA - Zazvonil zvonec a ďalšej rozprávky je koniec. Markizácky párik verejne priznal rozchod. Kráska sa neudržala... Oznámila to so slzami v očiach!

Reč je o súťažiacich z Love Islandu Martinovi Kočim a Lucii Novákovej. Tých reality šou spojila dokopy pred dvomi rokmi v októbri. Vyzeralo to tak, že ich láska je nezlomná, no opak je pravdou. Po dlhých chvíľach išli od seba. Obaja to oznámili prostredníctvom Instagramu.

Účastníci markizáckeho Love Islandu Martin Koči a Lucia Nováková (Zdroj: Peter Frolo)

„Život, život je niekedy zvláštny a aj dosť horký, na tom sa asi všetci zhodneme. Sú situácie, na ktoré človek nikdy nebude pripravený a nie všetko nám v živote asi dáva zmysel, nie všetko sa dá vysvetliť a život asi nie vždy pôsobí ako rozprávka. Práve v tom bode som práve teraz, v bode kedy cítim obrovský smútok. Kedže náš vzťah s Luckou bol verejný vzťah, tak to tu s vami budem zdieľať, aj keď by bolo určite jednoduchšie si to prežiť neverejne," rozrozprával sa Martin.

„S Luckou sme si zažili chvíle na ktoré nikdy nezabudnem a navždy za ne budem nesmierne vďačný. Mal som to šťastie v živote doposiaľ stretnúť mnoho úžasných ľudí, no dovolím si povedať, že Lucka je z nich ten najväčší anjel. Preto sa ti chcem z hĺbky duše poďakovať za všetko, za to, že si vždy pri mne stála, za to, že si vo mne videla vždy len to dobré a za to čo si ma naučila. Otvorila si mi oči a ukázala čo sú hodnoty v živote, vezmem si tvoje rady k srdcu a verím, že budem vedieť aj ja raz vidieť svet cez tak krásne oči ako ty,“ zneli jeho úprimné slová. No a kráska mala slzy na krajíčku. Luciino vyjadrenie si môžete pozrieť vo videu nižšie.

Markizácky párik hlási ROZCHOD: Oznámila to so SLZAMI v očiach! (Zdroj: Instagram L.N.)