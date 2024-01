DÔVOD rozchodu markizáckeho páru: On chce deti a ona... NIE!

Prezradili dôvod rozchodu!

Adam Sedro a Venis Dao sa spoznali vďaka reality šou Love Island. Sympatický fešák sa okamžite zahľadel do nevídanej krásy Češky. A iskra preskočila hneď! Po pár spoločných chvíľach usúdili, že to spolu skúsia. Prebojovali sa až do finále, kde skončili na druhom mieste.

Mnohí im ich vzťah neverili. Po šou trávili veľa času spolu, ale pred pár týždňami ostalo akési ticho. Žiadne aktuálne príbehy, čo prišlo aj ich fanúšikom podozrivé. Predvčerom sa rozhodli spoločne vyjsť s pravdou von a vysvetlili, čo sa stalo.

„Jedna z najčastejších správ, ktorú dostávame je: „Ste ešte spolu?“ Náš vzťah je verejný takže vaše otázky sú vlastne na mieste a aj pochopiteľné. S Adamom sme spoločne ušli kus cesty, ktorá bola plná zážitkov, poznania a dobrodružstva, ale už je to pár týždňov, čo sme sa zase každý vydali svojou vlastnou cestou. Neznamená to, že sa nemáme radi alebo spolu už nebudeme ďalej tráviť spoločný čas. Budeme. Ale ako priatelia. Úžasní priatelia. Vlastne oveľa lepší priatelia ako partneri," uviedli.

Dôvod ich rozchodu prezradili v rozhovore pre TV Nova. „Snažili sme sa pre to urobiť maximum z oboch strán. Zistili sme, že sa snažíme druhého meniť. To bol jeden z hlavných dôvodov. Hlavná vec je, že máme každý inú víziu o tom, ako bude vyzerať naša budúcnosť. My sme sa v praktických veciach absolútne zhodovali, ale keď sa jedná o chémiu a veci, čo má človek cítiť, tam to už nebolo,“ prezradila Venis.

Predstavu o budúcnosti mali taktiež odlišnú... „Keď mám mať partnerku, s ktorou mám zostať a ktorá je tá pravá, tak by som do dvoch rokov chcel už rodinu so všetkým, čo sa týka malých detí a spoločného bývania. To je moja vízia, Venis má trochu inú víziu, čo je v poriadku. Ale toto je pre mňa to najdôležitejšie, v čom sa nezhodujeme,“ vysvetlil Adam.