Slovenská speváčka PRVÝKRÁT odhalila súkromie: ROZCHOD... Zostala sama na dve malé deti!

Samo Tomeček a Katka Ščevlíková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Rozchody nie sú ničím príjemným. A oveľa horšie je, keď sa človek dostane do situácie, že krach vzťahu ovplyvní aj deti, ktoré za nič nemôžu. Bohužiaľ, svojím spôsobom sa ich to vždy nejak dotkni, hoci sa rodičia mimoriadne snažia a častokrát vzťah zachraňujú len kvôli nim. Nuž a svoje o tom vie aj speváčka Katarína Ščevlíková (32), ktorá vôbec prvýkrát prehovorila o svojom mimoriadne bolestivom období zo súkromného života.

Speváčka bola v piatok ráno súčasťou markizáckeho Telerána, kde prezentovala svoju novú pieseň Nezhasínaj. Jej meno meno doteraz zarezonovalo na slovenskej hudobnej scéne vďaka jej účasti v súťaži Xfactor a pravidelnému účinkovaniu v zábavnej relácii RTVS „Milujem Slovensko“, súkromný život však dlhodobo udržiavala pod rúškom tajomstva. Jej krásny hlas a charizmatická prítomnosť na scéne boli vždy v popredí, zatiaľ čo jej osobný príbeh ostával v tieni.

(Zdroj: TV Markíza)

Až do dnešného dňa, keď v relácii Teleráno odhalila kus svojej duše, ktorý doteraz skrývala pred verejnosťou. Katka sa priznala, že nedávno prešla rozchodom, ktorý zanechal trpkú pachuť v jej živote a krehká a neistá situácia ohľadom výchovy jej detí je otlačená aj v texte piesne, ktorú vydala. Ako každá matka, ktorá stojí pred obrovskou zodpovednosťou vychovať deti sama, aj ona zažila chvíle pochybností a strachu. Avšak jej príbeh nie je len o bolesti a zrade, ale aj o prebudení, sile a nádeji.

Keď prišla reč na "pálenie mostov" vo vzťahoch, Katka otvorene povedala, že takúto skúsenosť má aj z vlastného života. „Mám dve deti... Takže v situácii, keď riešite rozpad vzťahu a máte deti, nechcete niekedy uťať... A je to taká bilancia medzi tým, že... Okej, už to úplne nefunguje, ale nechcem ani, aby to malo dôsledky, že doničme život dvom nevinným človiečikom. Takže možno aj toto je v tej piesni," povedala priamo.

(Zdroj: TV Markíza)

Táto informácia mnohých zaskočila, keďže doteraz ani netušili, že Katka má deti. Redakcii Topky.sk sa podarilo zistiť, že sú vo veku 2 a 4 roky, čo znamená, že odlúčenie rodičov si už svojím spôsobom uvedomujú. Dozvedeli sme sa, že rozchod partnerov mal nastať ešte minulý rok v máji. Keďže písanie je Katkinou osobnou formou vypustenia emócií, city z ťažkého obdobia vo vzťahu a jeho následného rozpadu preniesla aj do sklaby Nezhasínaj.

Skladba rozpráva príbeh o tom, že aj keď sa v našich životoch spália mosty a zdá sa, že sa už nedajú opäť postaviť, tak v každom z nás svieti svetielko nádeje a môžeme mať dobré vzťahy s ľuďmi, s ktorými nevieme nejakú dobu nájsť spoločnú reč. Pieseň je o ľuďoch, ktorí prišli o vzájomné pochopenie a motiváciu snažiť sa. Chcela by som touto skladbou podporiť ľudí, ktorí ostávajú vo vzťahoch, ktoré nie sú funkčné a častokrát v sebe potláčajú samých seba.“ vysvetlila speváčka.

(Zdroj: TV Markíza)