Sisu sme stretli počas počas jubilejného Česko-Slovenského plesu, kde prišla v spoločnosti svojho manžela Juraja Lelkesa. Umelkyňa doslova oslnila v trblietavej róbe, no a ako sme sa dozvedeli, šaty jej vyberal práve jej milovaný partner. „Veľmi som sa sem tešila a premýšľala som, že čo si oblečiem. Ešte to vôbec nebolo dané. Zavolal mi Juraj, ja som bola v Banskej Bystrici na škole, učila som. A že prosím ťa, prídi domov do siedmej, niečo som objavil a musíš ísť do toho obchodu si to vyskúšať. No a toto je ono. Objavil Juraj tie šaty," povedala nás s úsmevom umelkyňa.

S Jurajom tvoria pár už dlhé roky a za ten čas má jej vkus aj postavu takpovediac "v malíčku". „Vybral to ako valentínsky darček. Ja som len prišla do obchodu, vyskúšala som, vliezla som do tých šiat a boli ako keby to priamo pre mňa niekto ušil. On to má v oku. Vie, že mám rada trblietavé, trošku extravagantnejšie modely," povedala pre Topky.sk Sisa a dodala, že doteraz sa ešte nikdy nestalo, že by sa Juraj do jej vskusu netrafil a keď aj róbu vyberá bez neho, necháva to na nej a do jej rozhodnutia nezasahuje.

Nečakané FAUX PAS Sklovskej: Skrúcaný ju obliekal do šiat a potom... JEEEJDA! (Zdroj: Ramon Leško)

Temperamentná tmavovláska sa sama označila za "straku". Páčia sa jej vraj aj jednoduchšie modely, ale... „Ja mám rada niečo, čo je také trošku zložitejšie. Že nie je to také úplne jednoduché," priznáva speváčka, ktorá prepracované, zložité a extravagantné modely ukázala aj počas predstavenia "Sisa či Cher". No a práve počas jedného z týchto predstavení sa jej podarilo aj faux pas so šatami. A skúsenosť má i z inej akcii v Prahe. Tam jej k menšiemu trapasu dopomohol kolega Štefan Skrúcaný, ktorý jej asistoval so zapínaním.

Čo sa stalo a ako to Sisa vyriešila, sa dozviete v našom rozhovore, kde prezradila aj to, prečo si z obdobných "trapasíkov" hlavu nerobí a povedala nám aj to, aké novinky ju čakajú v najbližšom období.

Speváčka Sisa Lelkes Sklovská (Zdroj: Peter Frolo)

