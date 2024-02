Speváčky Veronika (vľavo) a Daniela Nízlové (Zdroj: Peter Frolo)

BRATISLAVA - Dvojičky Daniela a Veronika Nízlové majú mimoriadne silný sesterský vzťah. No a vyzerá to tak, že príklad si z nich berú aj ich rozkošné dcérky - Nea a Linda. Už keď sa malé slečny ráno zobudia, venujú si láskavé objatia, avšak - ako každé deti - občas sa vedia aj pohašteriť...

Dievčatá sme stretli na 10. ročníku veľkolepého Česko-Slovenského plesu. „Je to naša srdcovka a už by som povedala, že aj taká tradícia," povedala nám Daniela, ktorá sa nezúčastnila iba raz, a to v čase, kedy bola jej dcérka Linda maličká. Príchod pôvabných dvojičiek opäť všetkých ohúril. Vyzerali ako prekrásne nevesty.

Doma u Twiins je veselo: Rozkošné dcérky sú ako SESTRY, ale... DO LATY ich dáva DEDKO! (Zdroj: Ramon Leško)

„Je to teraz trošku také mätúce, že vždy sme boli oddelené farbami a dnes sme po dlhšej dobe také podobné," pousmiali sa a vyzradili, kto mal ich nádherné biele róby na svedomí. Pod palcom ich mala majiteľka exkluzívneho svadobného salónu. „O šaty sa postarala naša kamarátka Majka Miklánková. Bol to jej nápad - šaty, ktoré majú rovnaký materiál, ale iný strih," vysvetlili nám v rozhovore dievčatá.

Zaujímalo nás, kto sa počas plesu staral o ich dve malé princezné - Neu a Lindu. Dievčatá boli opäť v tých najlepších rukách - u svojich milujúcich starých rodičov, na ktorých sú zvyknuté už "od bábätka", keďže ako rodina trávia veľké množstvo spoločného času. „Len si nemôžeme volať videohovor, pretože by plakali. Ale majú vysvetlené, že ideme robiť "lalala", tak to pochopia, pustia nás, pretože vedia, že sa čoskoro vrátime domov a budeme spolu," prezradili nám atraktívne speváčky.

Sestry Nízlové nám v rozhovore priznali aj to, že obe ich dcérky majú teraz špecifické obdobie. Nuž a občas vzniknú i škriepky. Linda totiž začala robiť niečo, čo kedysi robila aj jej mama. A občas z toho majú skutočné "veľkú hlavu". O čo ide, zistíte v našom rozhovore vyššie, kde sa dozviete aj to, pred kým majú malé slečny najväčší rešpekt a aj mnoho ďalších pikošiek.

(Zdroj: Ramon Leško)