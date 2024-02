Liv Bielovič (Zdroj: Ján Zemiar)

Liv Bielovič si prešla vzťahovým peklom počas rozvodu s manželom. Bolo to náročné obdobie, o ktorom dokázala hovoriť až keď si ním prešla. Rozvod jej vraj ale zachránil život, ktorý sa teraz uberá celkom iným smerom. Dokáže sa ale znovu naplno a bezvýhradne zaľúbiť? „Ja si vždy hovorím, že je dôležité predovšetkým milovať sám seba naplno tak, aby sme boli schopní milovať druhých. Pre mňa je dôležité nájsť si cestu sama k sebe a mať sa rada, akceptovať sa, brať sa takú aká som a od toho všetkého plynie potom všetko to, čo nám prichádza do života“. Padla aj priama otázka, či aktuálne má niekoho po svojom boku…. A prišla aj odpoveď, ktorú sa dozviete vo videu. Každopádne má teraz v slnečnej Californii, ktorú tak zbožňuje, nového agenta a čakajú ju kastingy, takže sa bude musieť vrátiť na istý čas do Ameriky. Žije tam aj spomínaný muž jej života?

Bielovič to konečne priznala: MÁM CHLAPA! Sťahovanie za tajomným mužom? (Zdroj: NL/Vlado Anjel)