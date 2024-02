SMRŤ Marcela Nemca (†52) mala ešte ostať v TAJNOSTI: PODRAZ od blízkeho človeka!

Marcel Nemec (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera poobede Slovensko obletela správa o smrti slovenského herca Marcela Nemca. Ako sme sa dozvedeli, táto informácia mala na prianie rodiny ostať ešte chvíľu v tajnosti. No, nepodarilo sa to. Podraz od blízkeho človeka!

Marcel Nemec si za svoj život nevybudoval len skvelú kariéru, ale aj priateľstvá so svojimi hereckými kolegami, s ktorými sa pravidelne stretával v divadle. O to väčší šok bol, keď sa pred pár rokmi všetci dozvedeli, že herec začína svoj boj so zákernou chorobou.

Bohužiaľ, včera obletela Slovenskom smutná správa o jeho smrti, ktorá zasiahla rovnako ako rodinu a blízkych, aj jeho priateľov z umeleckého sveta. A práve táto informácia sa nemala ešte tak skoro dostať na verejnosť. Ako nám prezradila herečka Renáta Ryníková, niekto nerešpektoval prianie.

(Zdroj: Instagram R.R.)

„Je to extrémne citlivá a bolestivá záležitosť pre celé jeho okolie. Či už blízke alebo vzdialené. Pre všetkých nás priateľov, ale hlavne pre rodinu. Dozvedela som sa to z úzkeho rodinného kruhu priateľov a táto informácia mala ešte zotrvať aspoň nejakú chvíľu v tajnosti... Preto neskrývam prekvapenie i sklamanie nad skutočnosťou, že niekto práve z nás - najbližších priateľov - nerešpektoval prianie rodiny na pozdržanie tejto informácie a vypustil ju do sveta," prezradila Ryníková pre Topky.sk.

„Rešpekt na smútenie v úzkom rodinnom kruhu je posvätný a je našou povinnosťou ho dodržať. Prosím všetkých teda o veľký rešpekt k jeho úžasnej rodine - fantastickej mamke, obetavému bratovi a čarovnej neterke... Nech im to verejnosť nesťažuje, ale pomôže tou strašnou bolesťou prejsť," dodala.