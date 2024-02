Známi Slováci SMÚTIA za Marcelom Nemcom (†52): Posledná správa... Znela, akoby si nikdy nemal odísť!

(Zdroj: Instagram)

Andrea Cocherová, politička

Ostatné objatie sa stalo posledným. Budem ho cítiť navždy. Navždy si v sebe budem niesť Tvoj odkaz. Tvoju lásku k ľuďom, k životu, ku všetkému. Tvoj optimizmus, Tvoju nezlomnosť, humor a smiech. Ďakujem, že som mohla byť súčasťou Tvojho pestrého a láskavého sveta. Neboj, nebudeme plakať. Nie dlho. Budeme oslavovať Tvoj krásny a plný život. Tak, ako si si to prial.

Eva Pavlíková, herečka

Ach... Bude tu navždy s nami. V našich srdciach. Vzácny človek, láskavý, plný ľudskosti. Odpočívaj v pokoji, drahý Marcel Nemec.

Juraj Lím, moderátor

Ach Bože, česť jeho pamiatke, nech odpočíva v pokoji. Úprimnú sústrasť rodine a priateľom. Boli sme spolužiaci na bratislavskom konzervatóriu. A ďakujem za všetk opekné, dobré a láskavé, čo si svetu dal Marccello.

Roman Pomajbo, herec

Macko bol pre mňa úžasný kolega a kamarát. Mal som ho veľmi rád pre jeho ľudskosť a spoločný humor. Rozlúčili sme sa spolu priamo na javisku divadla La Komika, ktoré tak veľmi miloval. Obdiboval som ho, ako nám na sklonku života všetkým ukazoval, že je možné žiť v pravde a láske. Ostáva s nami v našich srdciach.

Pavol Čekan, vedec

Drahý kamarát Marcel Nemec, bol si pre mňa inšpirácia, veľkým bojovníkom, humoristom a človekom s najväčším srdcom akého som poznal. Odpočívaj v pokoji a leť do tých najkrajších miest neba, kam bezpochyby patríš. Budeš navždy v mojom srdci a najlepších spomienkach. Ďakujem, že som mohol byť súčasťou tvojho života.

Jaro Bekr, tanečník

Boli sme s Monikou na tvojom poslednom predstavení v La Komika. Bolo to veľmi silné. Dlho som to mal, tie obrazy, v hlave, ešte stále ich mám. A dnes som na teba myslel, v duchu som si hovoril o tom, kam ideš, no a napadlo mi, že ti to napíšem... Ale teraz viem, že nemusím, lebo to sme sa rozprávali, len ja som o tom nevedel... Drž sa tam. Dovidenia!

Alena Heribanová, moderátorka

Drahý môj Marcel, objímam Ťa tak silno, ako nedávno pri výrobe našich Anjelov. V ruke ma hreje drevené srdce, posledný darček od Teba. Ďakujem Ti za úprimnosť, vieru v ľudskosť, za smiech, za ľudskú spolupatričnosť, za silu nevzdávať ťažký boj, za naše úprimné rozhovory… šťastnú cestu ku hviezdam, môj drahý Marcel

Oliver Andrásy, moderátor

Marcelko, Ty si to vedel, ale ja som stále dúfal, že sa mýliš. Bohužiaľ, nemýlil si sa. Budeš nám všetkým chýbať. Zoznámili sme sa pri výrobe rozhlasového Dereša (cca 1994), ktorý sme vyrábali pre rádio Twist. No a potom sme už zostali kamaráti. Úprimnú sústrasť Tvojej mame a celej rodine.

