ONLINE z poslednej rozlúčky s Marcelom Nemcom (†52): Smútiaci si úsmev neudržali, V SLZÁCH skončil aj milionár Rattaj!

Posledná rozlúčka s Marcelom Nemcom (†52): Smútiaci si úsmev neudržali, V SLZÁCH skončil aj milionár Rattaj! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)

14:48 - Pre Topky.sk Marcelovi venovala posledné slová do neba Zuzana Vačková. „Poslúchame ho. Snažíme sa plniť všetko, čo si Marcelko želal. Aj keď jeho želanie, aby sme nesmútili, je nesplniteľné. Lebo... Čím bol Marcelko starší, tým bol láskavejší a rozosieval okolo seba viac lásky. A tým pádom nám bude v našich srdciach strašne chýbať. Ale zasa, treba ho poslúchať. Lebo pravda je taká, že trúchlením nepomôžeme ani sebe. A ani jemu. Tak treba spomínať na všetky tie krásne chvíle a veselé zážitky a zobrať si od neho to, ako dokázal milovať ľudí. Ako dokázal zdieľať svoje emócie. To bolo niečo, čo som sa od neho učila posledné roky a za čo mu veľmi ďakujem," vyznala sa herečka.

14:25 - Posledná rozlúčka s Marcelom Nemcom sa oficiálne skončila. Z domu smútku vynášajú jeho rakvu.

14:15 - Pohreb Marcela Nemca je cirkevný, smútiacim sa prihovoril kňaz.

14:09 - Sálou sa rozoznela pieseň od kapely Kopytovci.

14:00 - Začína posledná rozlúčka. Príhovor má Zuzana Vačková. Na úvod začala úryvkom z Malého princa. „Ak dovolíte, zobrala som si so sebou na pomoc Malého princa. Toho mal Marcel veľmi rád," vysvetlila. „Chlapček môj, chcem ešte počuť, ako sa smeješ. Ale on mi povedal: V noci sa budeš dívať na hviezdy. Tá moja je primalá, aby som ti mohol ukázať, kde je. Je to tak lepšie. Moja hviezda bude pre teba jedna z mnohých hviezd. Budeš sa teda rád dívať na všeky hviezdy. Všetky budú tvojimi priateľkami,"

13:59 - Rozlúčku nevynechal ani Ľudovít Jakubove a jeho manželka Petra Bernasovká.

13:58 - Prítomní sú aj herec Igor Adamec a Lucia Hablovičová.

13:57 - Elena Podzámska prišla taktiež so svojou dcérou. Herečka na rozlúčku priniesla plyšovú hračku.

13:56 - So svojím kamarátom sa prišla rozlúčiť i herečka Zuzana Vačková s dcérou Maruškou. Maruška v rukách nesie dúhový veniec.

13:52 - Prichádza herečka Karin Haydu odetá v zelenom kožuchu. Spoločnosť jej robí partner Dávid.

13:40 - V popredí miestnosti je vystavená rakva Marcela Nemca, ktorá je dekorovaná kvetmi a dúhovou vlajkou.

13:39 - Pred smútočný dom prichádzajú hostia. Medzi nimi návrhár Jozef Grondžák, herečka Renáta Ryníková a ďalší priatelia zosnulého herca. Tak, ako si Marcel želal, sú odetí vo farebnom oblečení a na ich perách je úsmev.

13:28 - Na miesto poslednej rozlúčky dorazila polícia, ktorá sa bude starať o pokojný a bezproblémový priebeh pohrebu.

13:15 - Na poslednej rozlúčke sme zahliadli herca Lukáša Dózu a podnikateľa Igora Rattaja.

13:10 - V Kremnici sa pomaly schádzajú prví smútoční hostia. Dozvedeli sme sa, žepred malou chvíľou začala prvá rozlúčka - súkromný obrad pre najbližšiu rodinu. Z útrob domu smútku počuť piesne kapely Kopytovci, ako aj pieseň "Úsmev" či "Teď královnou jsem já".

Dnes o 14:00 začína v Dome smútku v Kremnici posledná rozlúčka so zosnulým hercom. Celý pohreb si naplánoval on sám. Nechcel, aby za ním ľudia smútili, naopak aby si užívali život a oslávili aj ten jeho. Posledná rozlúčka preto bude plná farieb, hudby a tanca. Smútiaci majú zakázané čierne oblečenie, musia prísť vo farebnom a ako vstupné si želal jeden farebný kvet. A ani truhla nebude tradičná, Marcel chcel, aby bola obalená v dúhovej vlajke.

Okrem tejto "oslavy života", ako svoj pohreb nazýva, sa bude konať ešte jedna rozlúčka - 27. februára o 15:00 v jeho milovanom divadle La Komika.

