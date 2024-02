Životný krok slovenskej moderátorky: Dala si zmraziť vajíčka!

Katarína Balážiová alias Becca (Zdroj: Instagram K.B.)

Reč je o Kataríne Becce Balážiovej, ktorej hlas môžete poznať z éteru. Moderátorka pred časom priznala, že je po dlhom čase slobodná. No a keďže aj ona chce mať raz detičky, urobila životné rozhodnutie.

„Poznámka pre budúceho manžela: robím to pre nás a naše deti (toto znie dosť šialene, ja viem) Budeme rodičmi! A bol by si na mňa extrémne hrdý, všetko som to zvládla sama, aj keď viem, že by si tu bol rád so mnou. Určite by si ma čakal na klinike s obrovskou kyticou mojich obľúbených kvetov. Možno to ani nebudeme potrebovať, ale chcela som sa poistiť,“ napísala záhadne.

„Kupujem si čas, nechcem sa usadiť len tak s hocikým, len aby som mala deti, ktoré raz chcem mať. Chcem ich mať s tebou, aj keď popravde vôbec ťa nehľadám a neviem, či sa poznáme (alebo kedy sa presťahuješ z USA za mnou do Európy), no chcem si na teba počkať. 10 dní som si pichala injekcie do tela, aby sa pripravilo na dnešný deň D,“ pokračovala.

Katarína Balážiová alias Becca (Zdroj: Ján Zemiar)

Becca si dala zmraziť vajíčka, a tak si ponechala možnosť mať niekedy v budúcnosti rodinu, keby sa stalo čokoľvek. „Inak, najlepšie rozhodnutie a investícia, akú môže žena urobiť ešte vo veku, kedy má vajíčka vitálne, plodné a zdravé. Tie totiž vekom strácajú tieto kvality. Nikdy neviete, kedy sa zídu. O niekoľko rokov vám pomôžu a vy si budete ďakovať a otvárať šampanské za tento skvelý krok, ktorý ste urobili a aj preto, že nebudete musieť hľadať inú darkyňu vajíčok, ak by tie vaše vajíčka už stratili schopnosti,“ dodala.

Nás zaujímalo, ako sa moderátorka po zákroku cíti. „Cítim sa dobre, trochu ma ešte pobolieva brucho, ale je to úplne normálne. Včera som prespala skoro celý deň a dala som si čas na zotavenie. Dnes dokonca už vysielam, takže všetko v poriadku. Som veľmi rada, že som to podstúpila a že to mám už aj úspešne za sebou. Každej žene, ktorá sa tak rozhodne, robí skvelý krok pre svoju budúcnosť a želám kopec síl,“ vyjadrila sa pre Topky.sk.