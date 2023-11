PRIZNANIE slovenskej moderátorky: Nenávidela sa za výzor... Bola som hrozne škaredá!

Nemala to ľahké (Zdroj: pixabay.com)

Katarína Becca Balážiová to v detstve naozaj nemala ľahké. Preskákala si chudobou, jej otec po vážnom úraze skončil v kóme, a tam to nekončí... V neskoršom veku sa doslova nenávidela za to, ako vyzerá.

„Ja som nenávidela, ako vyzerám. Ja som bola absolútne "perfect match" na šikanovanie v škole. Bola som hrozne škaredá, mala som ostrihané vlasy na chlapca, ja neviem, kto to urobil, že ma ostrihali podľa hrnca. Hlas som mala špecifický, ľudia ma zastavovali na ulici a oni si mysleli, že som chlapec," povedala v úvode podcastu Niky Vujisić #BreakTheRules.

Moderátorka Katarína Balážiová alias Becca (Zdroj: Vladimír Anjel)

„Nezapadala som do školy, kde som chodila. Ja som chodila na druhý stupeň základnej školy do Nitry do atletickej triedy, lebo som bola veľmi talentovaná na športy a na atletiku. Vôbec som nezapadala do toho konceptu, byť v nejakej skupine," pokračovala s tým, že jej spolužiaci nepoznali pozadie, z akej rodiny vlastne pochádza.

„Každý, kto len chcel, si mohol nájsť hocijaký dôvod na šikanovanie mňa. Tých dôvodov tam bolo tak veľmi veľa, že som ich sypala z rukáva. Bola som príliš chudá, vychudnutá, ale nie preto, že by som nejedla, ale ja som mala hrozne rýchly metabolizmus, ja som trénovala na škole dvakrát denne. Mohla som zjesť čokoľvek. Plus som bola absolútne nevyvinutá, takže už keď ostatné baby začali mať prsia, tak sa mi smiali za to, že som plochá ako lata," priznala.

Sama nechápe, ako toto obdobie zvládla. Dodnes, keď spomína na školské časy, tak si vraví, že by už nikdy nechcela vrátiť čas späť.

Katarína Balážiová alias Becca (Zdroj: Ján Zemiar)