NEHODA herca zo seriálu DUNAJ: Pri tréningu na Let's dance sa... Fuuu, toto je TRAPAS!

BRATISLAVA - Herec Jakub Jablonský je talentovaný herec, ktorý sa tomuto umeniu venuje už niekoľko rokov. Avšak, do hlbšieho povedomia verejnosti sa dostal až vďaka projektu Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje postavu Dávida. No a práve vďaka účinkovaniu v tomto seriáli sa jeho hviezda rozžiarila ešte o čosi viac - televízia Markíza ho oslovila, aby bol jedným z celebritných súťažiacich tanečnej šou Let's dance...

David nad touto ponukou ani nezaváhal a hovorí, že si splnil jeho niekdajší sen. Tancovať bude po boku krásnej a zároveň aj "ostrieľanej" Elišky Lenčešovej. Redaktorov televíezie Markíza zaujímalo, ako im to spoločne funguje. Jakub dal najavo, že tanečné umenie nie je práve najľahšie, no a počas nacvičovania sa mu už stala aj trápna nehoda.

A veru, nejeden človek by sa v takejto situácii poriadne začervenal. „Ide to tvrdo. Už som roztrhol jedny gate. Ale je to super, je to pecka, mňa to veľmi baví," prezradil v úvode rozhovoru feši umelec. A hoci to najprv nechcel rozvádzať, následne priznal aj to, ako sa mu podarilo roztrhnúť nohavice. „Skúšali sme zdvíhačku a urobil som príliš hlboký drep, tak mi rupli " netajil svoje tanečné faux pas.

Aj napriek takýmto zádrheľom si tréning užíva a svoju partnerku, ktorá s ním bude drať parket, si nevie vynachváliť. „Je to úplne úžasné. Eliška je veľmi talentovaná, veľmi trpezlivá, čo si na nej veľmi cením. Takže ja by som nemohol mať lepšiu," hovorí Jakub Jablonský, ktorý sa vraj snaží už vopred naučiť čo najviac tanečných štýlov. A to z jednoduchého dôvodu. Chce byť pripravený na všetko!

