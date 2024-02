NÁVRAT na obrazovky po 13 rokoch: Bývalá hviezda Markízy opäť zažiari… Je to VÝZVA!

(Zdroj: pixabay.com)

Natália Glosíková v šou Let's Dance zažiarila naposledy v roku 2011, kedy to po boku Martina Mňahončáka dobojovala až do finále. Vyhrať sa však dvojici nepodarilo, umiestnili sa na striebornej priečke. Kráľom a kráľovnou tanečného parketu sa vtedy stali Jana Hospodárová a Matej Chren.

Odvtedy uplynulo už dlhých 13 rokov a z tanečnice je dnes mama 2,5 ročnej dcérky Zairy. Tanca sa však nevzdala a hlási svoj veľký návrat na televízny parket. „Samozrejme som sa na návrat veľmi tešila, pretože byť súčasťou tejto najnoblesnejšej šou je úžasným zážitkom a zároveň cťou pre každého,“ vyjadrila sa pre Topky.sk Natália.

A vraj, keď zistila, že bude tancovať s Jankom Tribulom, tešila sa o to viac. „Pretože on si niekde prečítal, že chcem druhé dieťa, a tak prišiel on. Takže ho postupne vychovávam, učím ho prvé kroky, za chvíľu sa naučí aj na nočník, je hravý, prítulný, a tak sa starám o dve deti - srandu si robím, samozrejme,“ zavtipkovala si tanečnica.

Ján Tribula a Natália Glosíková (Zdroj: TV Markíza)

„Je to pre mňa určite výzva, spojiť rodičovské povinnosti a starostlivosť o malú Zairu s tréningami. Našťastie malinká už chodí do škôlky, už chápe, že maminka ide tancovať a ona sa ide s detičkami hrať. Veľmi mi pomáha môj partner Jakub a celá rodina. Bez toho by sa to nedalo,“ pochvaľuje si Glosíková.

S partnerom si vraj starostlivosť o dcérku delia od jej narodenia, tak sa u nich nič dramaticky nemení. „Akurát pri varení obeda mám teraz v kuchyni tanečné kroky. Veď aj susedia si zaslúžia vedieť, že sa vraciam na parket,“ zažartovala Natália. „Let's Dance je vždy výzvou a chcem byť živým dôkazom toho, že talent sa dá rozvýjať aj počas materskej dovolenky, keď máte po boku tolerantného partnera,“ dodala.