Slovenského influencera OKRADLI: Kauza ako zo zlého filmu... TUČNÝ, NECHUTNÝ, HETERO KO**T!

(Zdroj: TV Joj)

BRATISLAVA - Adam Nemeček je kontroverzný influecner, ktorý je verejnosti známy pod pseudonymom "Slaytiiina". Pomimo jeho fanúšikov na sociálnych sieťach "zahviezdil" aj v niekoľkých jojkárskych reláciách, kde sa postaral o celkom slušný rozruch. No a zdá sa, že jeho život je vlastne jedna bizarná situácia za druhou, Aktuálne ho totiž okradli a... Preboha, to znie ako zo zlej kriminálky!

Mladý influencer sa bol počas víkendu zabávať na párty, no dobrá atmosféra, ktorú si užíval v spoločnosti priateľov, sa čoskoro premenila na nečakanú drámu. Keď sa potešil, že zahrala jeho obľúbená pieseň, stačilo doslova pár sekúnd, no a v momente, kedy sa obzrel, zistil, že mu niekto kradne jeho obľúbenú bundu, za ktorú vysolil niekoľko stoviek.

„Pozriem sa naspäť a nejaký tučný, nechutný, hetero k**ot chlap uteká z klubu s mojou bundou," hromžil Adam vo videu na sociálnej sieti Instagram.Slaytiiina nenechal nič na náhodu a za zlodejom sa okamžite rozbehol.

(Zdroj: Instagram A.N.)

„Začal som ho hľadať všade možne pred klubom, pretože toto nebola lacná bunda. Bola to moja obľúbená bunda, nosím ju každý deň. Stála ma dvesto eur, nejaká ručná výroba z Estónska...Tak som vybehol, začal som tam vrieskať, úplne nas*aný, že kde je do p*če moja bunda... Viete, že ja som nekonfliktný človek, nemám rád drámu... Ale toto ma fakt nas*alo proste," vysvetlil Adam, ktorý síce pred klubom zlodeja nevidel, no keď následne začal obehávať ostatné podniky, našiel si ho.

A to, čo sa stalo potom... Fuuu! Viac sa dozviete vo videu nižšie!

