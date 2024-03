Markizáčka OTVORENE o pôrode: Bola bezradná... Myšlienky na SMRŤ

Lucia Almaksus (Zdroj: Ján Zemiar)

Každá žena, ktorá privedie na svet nový život je veľmi silná. Svoje už o tom vie aj Lucia Almaksus, ktorá porodila v krásny dátum 10.10.2023. Pôrod bol pre ňu nezabudnuteľným a veľmi intenzívnym zážitkom. Dlho o ňom nerozprávala a až teraz prišla vhodná chvíľa. Úprimne prehovorila o svojich pocitoch v podcaste Na Gauči s Nasklee.

„Všetko bolo super, všetko išlo v pohode... zrazu mám ten moment pred očami, kedy som si povedala, že ja tu zomriem, ja tu normálne zomriem, ja to nedám, že proste to strašne bolí, ja neviem čo mám robiť, zastavte to. Nedá sa to zastaviť, nevieš dať pauzu, pretočiť, nič urobiť absolútne, len sa oddať tomu, že ja s tým neviem nič urobiť. A áno, je možné, že tu môžem teraz zomrieť alebo tu nezomriem a uvidíme... neviem s tým nič urobiť,“ zverila sa Lula.

„Ten proces musí ísť a musí sa kdesi stopnúť. Presne vtedy ma chytila pôrodná sestra a povedala mi nech otvorím oči, nech sa na ňu pozriem a že to zvládnete. Strašne som jej dôverovala, že to tak hádam bude. To bol tak silný pocit, že ja aj potom vlastne ako mi ju dali, ja som sa bála, že tak teraz zomriem, následkom toho. Na také maximá som sa vyhaluzila, že to bolo brutálne. Ja som sa strašne bála,“ pokračovala. „Odvtedy, keď som bola napríklad kdesi sama, tak som si našla takú chvíľu, že ja som si normálne musela poplakať, toho ako som sa strašne bála,“ dodala s tým, že to bola pre ňu extrémna skúsenosť.