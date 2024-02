Jasmina si splnila DIEVČENSKÝ SEN: Dámy, TOTO musíte mať aj vy!

Jasmina Alagič Vrbovská (Zdroj: Archív J.A.V.)

BRATISLAVA - No veď to určite poznáte - každá z nás mala v minulosti svoj detský sen a pokiaľ práve nešlo o to, stať sa princeznou, mnohým sa ho podarilo v dospelosti naplniť a premeniť na skutočnosť. Medzi tie šťastné patrí pôvabná Jasmina Alagič, ktorá po rokoch dosiahla to, po čom túžila už od puberty. A neurobila tým radosť iba sebe, ale aj mnohým ďalším dievčatám a ženám. Toto skrátka musíte mať!

Pre mnohé dámy je Jasmina stelesnením dokonalej ženskosti a v mnohých oblastiach aj akýmsi vzorom. Svoje sledovateľky inšpiruje pozitívnou energiou a pohľadom na život, no takisto aj v oblasti módy či krásy. A teraz môže mať "kúsok Jasminy" naozaj každá. Populárna moderátorka si totiž splnila sen a na trh vyšla s vlastným produktom, po ktorom túžila už od čias puberty. Ide o telový sprej, tzv. body mist, ktorý je už dlhé roky jej obľúbeným kozmetickým výrobkom. A vy ho môžete vyhrať v našej súťaži!

„Body mist je produkt, ktorý používam asi od začiatku mojej puberty a používam ho dodnes. Každý, kto je súčasťou môjho života už niekoľko dekád, vie, že ja som bola - vo svojej hlave - pomyselnou kráľovnou body mistov, pretože ich milujem. Je to môj obľúbený produkt aj preto, že som možno ešte pomyselne "nedorástla" na parfémy, no zbožňujem, keď žena vonia," povedala pre Topky.sk Jasmina, ktorá dodala, že odjakživa jej bolo jasné, že pokiaľ by mala na trh vyjsť s vlastnou kozmetikou, bola by to práve takáto telová hmla.

Set Dotykov od Jasminy Alagič Vrbovskej teraz môžete získať aj vy prostredníctvom našej súťaže. Výhercovia budú rovno TRAJA!

A podarilo sa. Svoje "misty" používa i ona sama, a tak teraz každá z nás môže na svojej pokožke niesť kúsok nezameniteľnej Jasminy. Vône s názvom "Dotyk" má v ponuke rovno tri. Denný dotyk je kombinácia sviežich a kvetinových tónov v kombinácii s vanilkou a ambrou. Nočný je označený ako unisex a ponúka vôňu sliviek, ružového korenia, pižma či drevitých tónov. Špeciálnou a limitovanou valentínskou verziou je čerešňový Dotyk lásky.

Keď sme Jasminu oslovili s otázkou, prečo sa rozhodla práve pre pomenovanie Dotyk, jej odpoveď nás príjemne prekvapila. S láskou myslela práve na tých, ktorí jej fandia a ku ktorým prechováva pozitívne emócie i ona sama. „Mám skutočne veľa "online priateľstiev" s ľuďmi, ktorí ma sledujú na Instagrame, hoci som sa s nimi nikdy nestretla. A dovolím si tvrdiť, že tak vzájomne bažíme po tom, aby sme sa niekedy stretnúť mohli a aby sme sa mohli dotknúť," vysvetlila nám moderátorka.

„Takže tento "Dotyk" je vlastne aspoň takým pomyselným dotykom, kým Pán Boh dá a budem mať možnosť stretnúť sa s každým, s kým cítim rovnakú energiu. Zatiaľ sa teda môžme dotknúť aspoň prostredníctvom spoločnej vône. Stalo sa mi to aj naposledy na koncerte - keď som zacítila nejakú ženu, dievča, bolo to také, ako keby som cítila seba. To znamená, že každá baba, ktorá nosí dotyk, naozaj vonia tak, ako voniam, ja," dodala Jasmina.

Ak by ste chceli po "Dotykoch" Jasminy voňať aj vy alebo potešiť svojho partnera či partnerku, neváhajte a zapojte sa do našej valentinskej súťaže o tri sety Dotykov!

Jasmina telový sprej súťaž (Zdroj: Instagram Jasmina Alagič )

