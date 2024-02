(Zdroj: Ján Zemiar)

Zuzana a jej manžel patria medzi najstabilnejšie dvojice nášho šoubiznisu. Okrem toho žeto medzi nimi aj po rokoch perfektne klape, sú pyšnými rodičmi dvoch úžasných detí. Mladšieho syna Nevia a 14-ročnej dcérky Salmy. "Hájekovci" vyzerajú ako absolútne zohratá rodinka, ktorá si žije absolútne idylicky. Bývalá moderátorka však priznala, že čo sa týka výchovy ich ratolestí, s manželom sa občas nepohodnú.

Zuzana Belohorcová a VÝCHOVA: S manželom si NEROZUMEJÚ, ale… Deti držia pri zemi! (Zdroj: Ján Zemiar )

„Samozrejme, niekedy, čo sa týka výchovy, tak to si moc nerozumieme. Ale to by som povedala, že je v každej rodine. On možno vyzerá, že je prísny, čo sa týka výchovy... Ale špeciálne Salminka, keď niečo chce, presne vie, ako na toho tatina, Tá sa pritúli, povie, ako ho miluje a on už vie, že niečo potrebuje, že niečo chce," povedala nám s úsmevom Zuzana a dodala, že deti svojho tatina absolútne milujú.

„Deti aj hovoria, že mami, ty si úžasná, ale s tebou je nuda, S tatinom je sranda. On je taký žoviálny, má energiu, je plný elánu. A myslím, že tak to má byť," dodala sexi blondínka, ktorej sme sa pýtali aj na to, akú majú jej ratolesti povahu a či s nimi "neplieska puberta". „Salma je krásna slečna, máme z nej obrovskú radosť. A Nevinko takisto. Sú jazykovo zdatní, nadaní... Majú taký ten správny drive a sebavedomie," opísala Zuzana v našom rozhovore.

Aj napriek tomu, že sú jej deti absolútne skvelé, nedovolia im všetko, čo si zmyslia. „Samozrejme, držíme ich pri zemi. Aby v živote nestratili pokoru a aby si vedeli všetko vážiť. To je dôležité," dodala moderátorka, ktorá nám o svojich deťoch i manželovi porozprávala aj čosi viac. To si už ale vypočujte v našom rozhovore vyššie!

