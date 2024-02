Bývalej markizáčke ODLETEL DEKEL: Slovenská hymna je RODOVO NEKOREKTNÁ… Vám to NEVADÍ?!

(Zdroj: pixabay.com)

Počas účinkovania na Farme bola Katarína pomerne kontroverznou "postavičkou". Nemala problém s popíjaním alkoholu, často otvorene rozprávala o rôznych pikantných témach a pred kamerami a ostatnými súťažiaciami bez hanby ukázala aj svoje prednosti. V tom čase neskrývala, že jej k obžive prispievalo zamestnanie go-go tanečnice. Nahé prsia dokonca neraz ukázala aj na sociálnej sieti, a to z dôvodu, že ju k tomu vyzvali vtedajší fanúšikovia.

Dnes je už ale z ryšavky úplne iná osobnosť. Aktívne sa zaujíma o politické dianie, spoločenskú zodpovednosť a prostredníctvom sociálnej siete Instagram tieto témy rada a pravidelne komentuje. Nie je žiadnym tajomstvom, že kedysi bola jej vzorom napríklad aj moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová. Zdalo sa, že Katarínu by potešilo, ak by dostala možnosť našliapnuť na obdobnú kariéru. Svoje názory prezentuje v podstate neustále, v poslednom období ľudí aktívne vyzývala k tomu, aby išli protestovať.

No a jej výrazný záujem o spoločenské dianie sa prejavil aj počas víkendu. Bývalá farmárka totiž začala riešiť našu štátnu hymnu. „Od včera rozmýšľam len nad jedným: Mali by sme zmeniť hymnu, lebo je rodovo nekorektná. Proste, ZASTAVME ICH BRATIA, VEĎ SA ONY STRATIA, je riadne WTF," myslí si Katarína, ktorá pravdepodobne narážala na to, že slovo "ONY" sa používa najmä v súvislosti s ženským rodom.

„Ak tvarom zámena on odkazujeme na osoby mužského rodu (t. j. na životné podstatné mená mužského rodu), v nominatíve množného čísla má príponu -i – oni, napríklad. Muži išli na vojnu. Oni musia brániť vlasť. Chlapi sú iní. Oni nemôžu pochopiť ženské uvažovanie. Ak však tvarom zámena on odkazujeme na podstatné mená ženského rodu, stredného rodu, na zvieracie podstatné mená či na neživotné podstatné mená mužského rodu, v nominatíve množného čísla má príponu -y – ony, napríklad Ženy ostali doma. Ony sa musia postarať o deti. Malé deti sú sebecké. Ony si myslia, že všetci ostatní sú tu pre ne," vysvetľuje jazykovaporadna.sme.sk.

Na Katarínine slová sa chytila aj jedna z jej sledovateliek. „Tam je fakt ONY. Normálne som to googlila, lebo veď mi to nedávalo zmysel. Okamžité zrušenie, my -ONY sa nikam strácať nebudeme," reagovala na príspevok Cíbikovej, ktorá túto odpoveď následne zverejnila s dodatkom „Stále nič?" A čo si o tom myslíte vy? Aj podľa vášho názoru je hymna rodovo nekorektná a považujete to za problém, ktorý je potrebné riešiť?

