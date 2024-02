Ťažké chvíle Petry Vajdovej: Opäť skončila na liečení.... Hospitalizácia na PSYCHIATRII!

(Zdroj: RTVS)

Denník Nový čas aktuálne vyšiel s informáciou, že Petra Vajdová je opäť na liečení. „Petra je hospitalizovaná v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Včera prišla a liečiť sa bude na psychosomatickom oddelení,“ povedal spomínanému denníku ich zdroj. Jeho slová znamenajú, že Vajdová tentokrát nerieši problémy s alkoholom, ale svoje duševné zdravie.

Len prednedávnom sa pritom nechala počuť, že je konečne šťastná. . „Ja mám teraz momentálne také ukotvené obdobie. Racionálne... A to je asi prvýkrát v živote. Ono sa to stalo v tridsiatich ôsmich rokoch,“ povedala ešte v januári v rozhovore pre TV JOJ, s ktorou spolupracuje napríklad aj na seriáli Nemocnica.

(Zdroj: TV JOJ)

„Každý máme v sebe aj to ukotvenie, to racionálne i intuitívne. Ja som bola vždy intuitívna. A to bolo veľakrát naprd. A teraz som taká racionálna. Veľmi to ľudí prekvapuje. Sú z toho takí, že čo ti je... A ja im, že to je to... A to sa hovorí, že vtedy má žena v sebe viac takého mužského. Fakt to mám prvý raz v živote. Je to super,“ tešila sa Vajdová. Nuž ale, prešlo len zopár týždňov a jej spokojnosť je, žiaľ, fuč a opäť sa trápi.

Keď sme už spomínali jej prácu pre TV JOJ, Nový čas ich oslovil s otázkou, ako budú riešiť situáciu, že Petra momentálne nemôže fungovať na pľaci. Odstrihnúť ju však neplánujú a herečku plne podporujú. „Petra Vajdová má aktuálne pauzu v nakrúcaní našich formátov. Po prestávke s ňou však počítame v projektoch, v ktorých doteraz účinkovala,“ vyjadrila sa jojkárska PR manažérka Lucia Tuhelová.

(Zdroj: RTVS)