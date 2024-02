V Kollárovej rodine to opäť vrie! Drsné obvinenie: Richterová mala vyhodiť syna z domu, útek s plačom?

Boris Kollár (Zdroj: Facebook BR, Ján Zemiar)

BRFATISLAVA - Medzi Barborou Richterou a Borisom Kollárom to minulý rok poriadne vrelo. Spor však na nejaký čas utíchol. Teraz malo k násiliu v rodine prísť opäť. Kollár tvrdo obvinil mamičku jeho dvoch detí. Čo sa stalo?

Ešte minulý rok to medzi Barborou Richterovou a Borsiom Kollárom priadne vrelo. Matka jeho dvoch detí Artura a Arona ho obvinila z napadnutia. Všetko sa malo stať na dovolenke na Floride ešte v roku 2012. Barbora mala podľa jej slov Borisa poprosiť, aby postrážil ich spoločného syna, pretože bola unavená. Následne sa spustila hádka, vynadala mu a dala mu syna nasilu do rúk.

„V okamihu nato ma začal mlátiť tak, že ma udieral fackami z celej sily do tváre. Snažila som sa pred ním utiecť a zavolať 911, no vytrhol mi telefón z rúk. Dobehol ma na poschodí, kde ma zložil na zem a pokračoval v bitke, až som stratila vedomie,“ opísala Richterová incident v tom čase vo videu na Facebooku.

EXKLUZÍVNE B. Kollár o kauze Richterová: Mám dôkazy, že ponúkal aj iným dievčatám peniaze, aby ma diskreditovali! (Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Boris o pár dní po tvrdom obvninení priznal, že Richterovej dal facky. Avšak celý incident sa podľa neho stal inak. „Áno, priznávam sa, že som jej dal pár faciek za to, že hodila cez 5 metrov moje decko, že ho mohla zabiť, priznávam sa. Bolo to iba raz. Väčšinou to robím vtedy, keď hodíte svoje decko a chcete ho zabiť. Vtedy vám prepne,” zahlásil Kollár na tlačovej konferencii, pričom reagoval na slová Patrície Vittekovej, podľa ktorej Barbora hodila ich syna 5 metrov. Hádka medzi rodičmi Arona a Artura po niekoľkých mesiacoch utíchla. Teraz však malo dôjsť k ďalšiemu násiliu v rodine.

Násilie v rodine opäť

Podľa Borisa Kollára mala barbora Richterová fyzicky napadnúť ich syna. "Teraz, keď už tie deti môžem konečne vídať, keď to rozhodol súd a sociálka, že mám nane nárok, tak sa stretávam s tými deťmi, mám ich každý druhý víkend a cez týždeň 2-krát. Včera, keď som doviezol Artura domov z víkendu, sme boli na Donovaloch lyžovať, tak bol podrobený nejakému výsluchu, asi neodpovedal tak jak mal a vznikla tam veľká roztrška a dostal nejaký fyzický atak zo strany mamy. Niečo veľmi podobné, čo sa dialo celý jeho život a začalo to tým, ako som spomínal na tej Floride," poznamenal Boris Kollár na videu na sociálnej sieti.

Syn po tomto incidente mal zavolať Borisovi Kollárovi a požiadať ho o pomoc, keďže ho mala mama vyhodiť z domu. "Nakoniec bol vyhodený z domu. Volal mi s plačom, že aby som si ho zobral, tak som si ho zobral a expost mi oznámila Barbora Richterová, že už ho viac nechce, že ho vyhodila z domu." dodal Kollár vo videu.