Verejnosť NALOŽILA TEHOTNEJ markizáčke: TOTO by si nemala… Ohrozuješ bábätko!

(Zdroj: Instagram )

Pôvabná Laura je mimoriadne aktívna žena a spoločne s Martinom sú vo fitku varení-pečení. Čo sa týka športu, majú aj iné koníčky - ako napríklad snowboarding, s ktorým Martin práve začal. Spoločne teda vyrazili na svah a budúca mamina pozorne dokumentovala, ako to jej manželovi na doske ide.

Na snowboard sa postavila aj ona sama, no a následne si na zjazdovke vyhotovili spoločnú fotografiu. A práve to, že sa po snehu spúšťala aj Laura, vyvovalo veľkú lavínu kritiky. Niektorí sledovatelia markizáckej hviezdičky si totiž myslia, že vzhľadom na jej tehotenstvo takýto šport nie je bezpečný a ohrozuje nenarodené bábätko, keďže by mohla počas snowboardovania prísť k úrazu.

(Zdroj: Instagram )

„Asi by som sa už bála ísť s bruškom na dosku. Že by ma mohol niekto zraziť," napísala jej istá Sia, ktorá má na svojom komentáre vyše 500 súhlasných "lajkov". „Čo zraziť, ale sama spadnúť. Ja som nejazdila ani na bicykli, ale každá žena nech robí, na čo sa cíti," vyjadrila sa k tejto poznámke ďalšia Laurina sledovateľka.

Obdobných negatívne ladených komentárov je pod príspevkom nespočet, no našli sa aj takí, ktorí si budúcu maminu zastali. „Ja som do štvrtého mesiaca jazdila na koni. A čo?" podporila ju sledovateľka. „Tehotenstvo nie je choroba a čím je mamička aktívnejšia, tým lepšie. Laura sama najlepšie vie, na čo sa cíti a čo si môže dovoliť a určite by svoje dieťatko nijak neohrozovala, tak tu nerobte zbytočné drámy," myslí si ďalšia jej obdivovateľka.

A aký je váš názor? Sú podľa vás pre budúce mamičky takéto športy bezpečené alebo by ste sa na ich mieste báli a radšej sa im vyhli?