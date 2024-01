Ďalšie 3 mená Let's Dance ODHALENÉ: Topmodelka, herečka aj NAJSTARŠIA súťažiaca!

Let's Dance (Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Deviata séria tanečnej šou Let's Dance sa pomaly blíži a Markíza postupne odhaľuje hviezdy, ktoré v nej zažiaria. Je známe, že svoje tanečné umenie predvedú herečka Petra Dubayová, futbalista Ján Ďurica a speváčka Tina... No a aktuálne televízia odhalila ďalšie 3 mená. Bude sa na čo pozerať!

V uplynulých dňoch Markíza zverejnila už 3 mená súťažiacich, ktorí sa objavia v deviatej sérii tanečnej šou Let's Dance. Ako prvú odhalili Petru Dubayovú, ktorá hviezdi v seriáli Dunaj. Následne sa na verejnosť dostala informácia, že si na televíznom parkete zatancuje aj futbalista Ján Ďurica. No a v stredu divákov potešila správa, že sa v šou objaví aj speváčka Tina.

No a dnes televízia prostredníctvom portálu markiza.sk zverejnila ďalšie tri mená. Na tanečný parket sa postaví aj historicky najstaršia účastníčka - je ňou herečka Hana Gregorová, ktorá v auguste oslávila 71. narodeniny. „Teším sa na šou Let's dance. V tomto veku, si myslím, že tam budem jediná stará raketa (smiech). Dúfam, že zvládnem aspoň prvé tance a že môjho tanečného partnera to fyzicky nezničí. Ale verím, že to bude príjemné a pekné,“ vyjadrila sa.

Hana Gregorová (Zdroj: Ján Zemiar)

Do šou mieri aj svetová topmodelka Michaela Kocianová. „Mám veľký rešpekt, avšak sa moc teším. Beriem to ako obrovskú výzvu, ktorá je raz za život. Všetky venčeky som zmeškala, pretože som pracovala už v mladosti, tak sa moc teším, že sa budem môcť naučiť krásne tancovať práve tu,“ teší sa najúspešnejšia slovenská modelka.

Michaela Kocianová (Zdroj: Ján Zemiar)

No a treťou odhalenou súťažiacou je herečka zo seriálu Dunaj Anna Jakab Rakovská. „Pre mňa je tanec na dobrú hudbu okamžitou dávkou endorfínov, ľahkosti bytia a radosti zo života a teším sa že túto energiu budem môcť zdieľať aj s divákmi. Spoločenské tance ma priťahovali vždy a nesmierne sa teším, že mám konečne príležitosť venovať sa im. A rovno v takejto gracióznej show! Pozdravujem spolutanečníkov a vidíme sa v marci,“ odkazuje kolegom herečka.

Anna Jakab Rakovská (Zdroj: TV MARKÍZA)