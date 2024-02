Posledné TRI mená novej série Let's Dance: SEXI herci... Dámy, bude sa na čo pozerať!

(Zdroj: Tv Markíza)

V uplynulých týždňoch Markíza prezradila, že v šou Let's Dance sa môžeme tešiť na herečku Petru Dubayovú, futbalistu Jána Ďuricu, speváčku Tinu, herečku Hanu Gregorovú, topmodelku Michaelu Kocianovú, herečku Annu Jakab Rakovskú, redaktora Jána Tribulu a šéfkuchára Martina Nováka... A aktuálne odhalila posledné tri mená celebritných tanečníkov.

A dámy sa majú na čo tešiť - sú to totiž sexi herci. Do šou mieri hviezda seriálu Dunaj Jakub Jablonský. „Mám veľkú radosť z nastávajúceho účinkovania v šou Let's Dance, pretože tanec zbožňujem a fascinuje ma a toto je jedinečná príležitosť, ako sa ho naučiť s absolútnymi profesionálmi a profesionálkami a tancom tešiť nielen seba, ale aj divákov,“ neskrýval v rozhovore pre markiza.sk svoje nadšenie.

(Zdroj: TV Markíza)

Na parkete ho doplní Juraj Loj, ktorý už so spoločenskými tancami nejaké skúsenosti má. „V zásade nič neočakávam, snažím sa mať takéto nastavenie vo všetkom, aby som potom nebol sklamaný, ale verím, že sa naučím alebo skôr pripomeniem základy štandardného a latinského tanca, pretože naposledy som mal možnosť skúsiť si tento šport na škole, čomu je 20 rokov,“ prezradil.

Juraj Loj (Zdroj: Ján Zemiar)

No a posledným hercom, na ktorého sa v šou Let's Dance môžeme tešiť, že je Juraj Bača. „Podľa mňa tanec máme všetci v nejakej podobe v sebe. Aj keď teda ja ho mám asi veľmi hlboko skrytý, lebo som sa mu nikdy nevenoval, ani som nikdy v živote netancoval (smiech). Vôbec neviem, ako moje telo zareaguje, či sa tie boky rozhýbu, či si budem vedieť zapamätať choreografiu. Jedna vec sú texty a schopnosť cítiť rytmus ako muzikant, keďže mám aj kapelu, ale druhá vec je koordinácia tela a dokázať to pretaviť aj na tanečný parket tak, aby to neboli len kroky, ale aby to malo aj výraz a emóciu, akú tanec má mať. Teším sa, ale pristupujem k tomu s obrovským rešpektom,“ prezradil.

Juraj Bača (Zdroj: Ján Zemiar)