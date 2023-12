Dušan Cinkota ZMENIL imidž: DLHÉ VLASY... FOTO Takto by ste ho ani nespoznali!

Dušan Cinkota (Zdroj: Ján Zemiar)

Dušan je súčasťou predstavenia "Na srdci mi hraj". Ide o hudobný príbeh nesmrteľného bohéma Karola Duchoňa ako ste ho ešte nepočuli. Súčasťou projektu sú najväčšie jeho najväčšie hity ako napríklad Zem pamätá, V slovenských dolinách, Smútok krásnych dievčat, Čardáš dvoch sŕdc, Pieseň o decembri, Na srdci mi hraj či Cítim.

Lístky na predstavenie Na srdci mi hraj si môžete zakúpiť TU prostredníctvom siete Predpredaj.sk

No a postavu Karola stvárňuje práve Dušan. Je teda logické, že herec musel výrazne zmeniť svoj imidž a počas predstavenia nosí parochňu, ktorá je podobná dlhému účesu, aký mal kedysi aj zosnulý umelec. A veru... Na prvý pohľad by ste Cinkotu v tomto prestrojení možno ani nespoznali. Aha, ako vyzerá s dlhými vlasmi!

O Na srdci mi hraj:

Zažite Karola Duchoňa od výhry až po prehru. Od jeho najväčšej slávy po strmý pád. Príbeh zachytáva životnú dráhu tohto muža, od bezstarostnej mladosti cez bohémsky život až po tragický a smutný koniec. Ponecháva otázku v pozadí, či sa nedalo „zachrániť“ túto legendu, či si dostatočne vážime skutočné talenty a osobnosti. Či dokážeme vnímať nemý krik zdanlivo úspešného, bezprostredného človeka milujúceho život. Či za jeho ľahkosťou dokážeme rozoznať strach a potrebu obyčajnej pomoci. Tento príbeh nebude len mapovaním úspechov vynikajúceho umelca v podobe jeho najväčších hitov, ale najmä potreba vnímania toho druhého „ja“, a to život obyčajného človeka. Dovolíme divákom vojsť do duše tohto nášho velikána až do špiku jeho intimity, odkryť pozlátku šoubiznisu, vzostupy, pády, úspechy a neúspechy. No za všetkým tým musíme ukázať jeho túžbu nikdy sa nevzdať a precítiť naplno chuť života. Lebo ako sa hovorí... „Žiť je umením života“.