Slovenská herečka otvorene o ROZVODE: Nedostatok lásky… Z nešťastného manželstva SKOLABOVALA!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Herečka Liv Bielovič bola ešte pred pár rokmi pre verejnosť pomerne neznámou. Hoci sa tomuto džobu venuje už dlhšie, do výšin vystrelila až vďaka televízii Markíza. Jej hviezda začala žiariť popri účinkovaní v seriáli Druhá šanca, neskôr ju zakomponovali do šou Tvoja tvár znie povedome, no a najnovšie sa objavuje aj v populárnej Mame na prenájom. A hoci je na obraze pomerne často, o jej súkromí sa toho až tak veľa nevie...

Liv je mamičkou 15-ročnej dcérky Rebeky, ktorá pochvádza z jej bývalého manželstva. No a keďže hovoríme o "bývalom", je zrejmé, že nedopadlo práve šťastne. Herečka je totiž rozvedená. O tom, prečo k tomu prišlo, najnovšie porozprávala pre magazín Tajomstvá ženy. A prezradila, že čo sa týka nie práve dokonalého šťastia na správnych mužov, majú to, bohužiaľ, v rodine.

Single nie je iba samotná Liv, ale aj jej mama. Sestra pôbavnej herečky síce partnera má, no žije sama. „Je to veľmi ťažká téma a vyhodnotili sme to asi tak, že v rodine sme veľmi silné ženy. Ale to neznamená, že nevieme vychádzať s mužmi. Vieme, ale ťažko povedať, či to bolo o šťastí. Jednoducho stretli sme nesprávnych mužov. Možno to tak malo byť a my sme to prijali tak, ako to je. Nemala som ľahké detstvo. Ani mama. Ani mamina mama. Keby sme išli do hĺbky, z karmického hľadiska tam niečo bude, ale nemá zmysel sa nad tým stále zamýšľať," vyjadrila sa Liv.

Herečka Liv Bielovič (Zdroj: Ján Zemiar)

Následne sa dostala k téme rozvodu. Ten prvý prežila už ako dieťa - medzi jej matkou a otcom, „Nezhody medzi rodičmi sú pre malé dieťa veľmi bolestivé. U našich napokon vyústili do rozvodu. Moja mama bola ako právnička veľmi zaneprádznená, bola na nás sama a pomáhala jej babka, u ktorej nás so sestrou nechávala. Dnes som na tom rovnako, zvláštne," zamyslela sa a potom prehovorila o rozchode s otcom jej dcéry.

Redaktorka spomínaného magazínu sa jej spýtala, či za rozvod nemôže herečkin workoholizmus. „Nie. ja som bola veľmi oddaná rodine, ale popri tom so si budovala kariéru. Len, žiaľ, zo strany môjho manžela mi chýbala podpora. Narodila sa Rebečka, z lásky, no my dvaja sme sa čím ďalej, tým viac sme sa vzďaľovali. Naše predstavy o živote sa zásadne rozchádzali. Musela som to ukončiť - z nedostatku lásky, to je celé. Lebo keď dlhodobo žijete v nešťastnom manželstve, napokon si to odnesie fyzické zdravie," začala herečka, ktorá tému zdravia napokon rozviedla bližšie.

„Skolabovala som. Skončila som v nemocnici. Bol to ten varovný prst - mysli na seba! Jedna česká autorka má knihu o tom, že choroby pochádzajú z emócií. A má pravdu. To, aké emócie v sebe pestujeme, to následne žijeme, to sme. Som presvedčená, že vzťahy sú to, čo si máme v živote budovať. Je fajn mať dobré auto, pekný dom, ale mať luxusné vzťahy je tá najvyššia výhra v živote," dodala Liv.

(Zdroj: Instagram LB)