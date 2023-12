ZOMREL slovenský spevák (†36) : Prvé slová zdrvenej MANŽELKY

(Zdroj: pixabay)

Správu o predčasnom odchode talentovaného umelca zverejnila jeho zdrvená manželka Laura. "Milujem ťa a navždy budem tak, ako sme si to sľúbili - v dobrom aj v zlom muž môj. Chýbaš, tak veľmi to bolí, ďakujem za všetko, čo si pre nás robil, ako si sa o mňa staral, miloval, zbožňoval, vytvoril nám domov, podporoval ma vo všetkom, bál sa o mňa, aj keď tebe bolo najhoršie. Ďakujem za tie najkrajšie spomienky, zážitky a spoločné roky života," napísala na sociálnej sieti Facebook.

Z jej ďalších dojíámavých slov sa do očí tisnú slzy. "Priala by som si, aby si tu bol so mnou navždy, tak veľmi… všetko, čo som ti sľúbila splním, všetky tvoje posledné priania. Nikto si nezaslúži to, čo si si musel prežívať a ako statočne si tie dlhé mesiace bojoval. Nikto iný by to tak nezvládol, bol si ten najsilnejší chlap na svete a vždy budeš moja súčasť. Všetci ťa ľúbime a nezabudneme nikdy na teba, na tvoju úžasnú osobnosť, tvoj úsmev, energiu, rady a ochotu všetkým vždy nezištne stále pomáhať. Všetci si ťa vážili ako človeka s veľkým srdiečkom tak, ako aj ja Ivko môj. Verím, že si už vo svojom sokoliarskom nebi," vyznala sa nešťastná vdova.

Rodine, priateľom a blízkym zosnulého speváka vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

