Despotizmus, urážky a ponižovanie: Slovenský herec prehovoril, kde vznikli základy jeho RAKOVINY!

(Zdroj: Instagram MN)

BRATISLAVA - Marcel Nemec (52) podstúpil 14-mesačnú liečbu rakoviny a potom informoval fanúšikov, že nemá v tele žiadne ďalšie nálezy. Bohužiaľ, radosť trvala len krátko. V máji mu objavili ďalší nádor. A v novembri sa musel náhle podrobiť neplánovanej operácii. Bohužiaľ, v tele mu pribúdali nádory a zväčšovali sa. Herec to však nevzdal a po operácii hlásil pozitívne správy.

Počas novembrového pobytu v nemocnici herca navštívili viacerí jeho kolegovia. Nedá sa poprieť, že mnohí mali o neho obavy. Marcel však hlási, že je mu opäť lepšie. „Dnešná noc na ARO bola (zatiaľ) tá najkrajšia. Cítim, ako sa do mňa vracia život, ako sa zväčšuje intenzita svetla "na konci tunela". Ďakujem,” vyznal sa na sociálnej sieti Instagram.

Avšak, hoci sa umelec snaží o to, aby pôsobil pozitívne a vidno, že má okolo seba naozaj skvelých priateľov, v umeleckej brandži si zažil aj obdobie, ktoré bolo peklom. Týka sa to jeho pôsobenia v kapele Kopytovci.

Sáva Popovič, Ľudovít Mravec Jakubove a Marcel Nemec (Zdroj: Tv Markíza)

„Nie je všetko zlato, čo sa blyští, alebo (moja) pravda o Kopytovcoch. Tento status mi trvalo napísať viac ako 30 rokov. V čase najväčšej "slávy" Kopytovcov (vtedy sme boli iba traja, bez Mravca) som mal 20 rokov a absolútne som si neveril. Najmä umelecky. Ale že vôbec! No túžil som stáť na javisku a zažívať úspech a "slávu". Tak som si to "zabezpečil" tak, že som sa stal menežérom Kopytovcov. Robil som to samozrejme zadarmo, bez % či vyššieho honoráru. Odmenou mi boli vystúpenia," rozhovoril sa na Instagrame.

Jeho ďalšie slová fanúšikov absolútne šokovali. Vzťahy v kapele Kopytovci boli zjavne všelijaké, len nie dobré. A Marcel si myslí, že to, čo prežíval, položilo základy k tomu, že musel začať bojovať s rakovinou. „Znášal som despotizmus, nadávky a ponižovanie. Tam niekde sú základy mojej rakovinky. Keď som si pred nedávnom vymyslel projekt BEST OF KOPYTOVCI a započal som organizačné práce (zadarmo!) kolegovia (okrem Mravca) nadobudli pocit, že si znova môžu dovoľovať," prezradil herec.

Marcel Nemec (Zdroj: Ramon Leško)

Následne opísal, ako sa k nemu kolegovia začali správať. „Z mnohých vyberám: Bude aj nejaké všimné? Alebo: Toto je Tvoj najhoršie menežovaný projekt. Jediné čo Ťa ospravedlňuje, že si každý deň na chemoterapii. Vždy, keď mi prišla od nich nová správa, stiahol sa mi žaludok," opísal umelec. Jeho celý príspevok o pôsobení v Kopytovcoch si môžete prečítať nižšie.