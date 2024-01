Ťažko chorý Marcel Nemec OPÄŤ hral: Alternant v pohotovosti a INFÚZIA pred predstavením!

(Zdroj: Instagram M.N./Z.S.)

BRATISLAVA - Pred necelými dvomi týždňami sa herec Marcel Nemec (52) zamýšľal nad otázkami, nad ktorými sa človek bežne nezamýšľa. "Naplánoval" napríklad vlastný pohreb. A prezradil vtedy, že by si ešte veľmi rád zahral v divadle... Toto želanie sa mu v piatok splnilo. Vystúpenie si však poistil - jeho alternant bol v pohotovosti a pred predstavením ešte odbehol na infúziu!

Herec Marcel Nemec je už dva roky onkologickým pacientom. A hoci sa v marci minulého roka zdalo, že nad zákernou chorobou vyhral, objavil sa druhý nádor, ktorý sa nedá operovať. Lekári sú skeptickí a komikovi dávajú posledné mesiace života. Pred necelými dvomi týždňami sa preto zamyslel nad otázkami, ktoré si človek bežne nepokladá. Napríklad si naplánoval vlastný pohreb.

Okrem toho vyriekol želanie, čo by ešte chcel zažiť. „Zahrať si v divadle, aspoň ešte jedno predstavenie a zažiť tú mágiu divadla, to nebeské spojenie s divákmi, tú neopakovateľnú atmosféru, to šmidlání v podbříšku, tú krásnu trému a zaslúženú ďakovačku. Nech sa tak stane. Amen,“ napísal v príspevku Nemec. A v piatok sa mu toto prianie splnilo.

Navyše má naplánované ďalšie dve predstavenia na budúci týždeň. „Marcel Nemec to včera dal jak pán. Vám milí diváci ďakujeme za vašu podporu, silu a energiu, ktorú ste mu ako jeho milované publikum dali a bola to sila. S Mackom sa vidíme opäť budúci týždeň na predstaveniach Made in Slovensko a Navždy alebo Nikdy,“ uviedlo divadlo La Komika.

A nás zaujímalo, ako sa hercovi hralo. „Hralo sa mi vynikajúco. Užíval som si to naplno, ako sa len dalo,“ prezradil pre Topky.sk. Predstavenie však pre každý prípad bolo "poistené". „Ďakujem divadlu, že mi toto umožnili, pretože v hľadisku sedel môj alternant, ktorý keby náhodou, tak bol pripravený za mňa zaskočiť. Ale viete, keď mňa už raz pustíte na javisko, už ma z neho nedostanete,“ priznal Nemec.

A aby bolo všetko naozaj v poriadku, ešte pred predstavením si odskočil k lekárke. „Môj generál Anjel Pani doktorka mi v deň predstavenia naordinovala nejakú infúziu, nejaké mňam,“ dodal herec. Toho návštevníci divadla La Komika budú môcť vidieť na javisku ešte budúci týždeň 26.1 a 27.1.