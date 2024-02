POSLEDNÉ PRIANIE Marcela Nemca: Splnil si ho mesiac pred SMRŤOU!

Marcel Nemec si pred smrťou splnil posledné prianie (Zdroj: Instagram M.N./Z.S.)

Marcel Nemec opustil tento svet s gráciou. Jeho blízki budú na neho spomínať ako na vždy vysmiateho a dobre naladeného človeka. Pred svojou smrťou si chcel práve so svojou druhou rodinou - hereckými kolegami - splniť posledné prianie. Chcel sa postaviť na javisko a jednoducho nasať poslednýkrát tú pravú divadelnú atmosféru. Podarilo sa mu to necelý mesiac pred odchodom do umeleckého neba.

Ako nám v tom čase prezradil, hralo sa mu vynikajúco, aj napriek vážnemu zdravotnému stavu. „Hralo sa mi vynikajúco. Užíval som si to naplno, ako sa len dalo,“ prezradil pre Topky.sk. Predstavenie však pre každý prípad bolo "poistené". V hľadisku mal náhradníka, ktorý by ho zaskočil, ak by sa náhodou niečo stalo. „Ďakujem divadlu, že mi toto umožnili, pretože v hľadisku sedel môj alternant, ktorý keby náhodou, tak bol pripravený za mňa zaskočiť. Ale viete, keď mňa už raz pustíte na javisko, už ma z neho nedostanete,“ vyjadril sa.

A aby bolo všetko naozaj v poriadku, ešte pred predstavením si odskočil k lekárke. „Môj generál Anjel Pani doktorka mi v deň predstavenia naordinovala nejakú infúziu, nejaké mňam,“ dodal herec. Toho návštevníci divadla La Komika mohli ešte vidieť týždeň na to. Jedno z predstavení vtedy navštívila aj samotná prezidentka Zuzana Čaputová. Ich dojímavé stretnutie si môžete pozrieť vo videu nižšie.

Dojímavé stretnutie Marcela Nemca s prezidentkou (Zdroj: Instagram M.N./Z.C.)