Marcelovi Nemcovi (52) zostávajú posledné mesiace života: Prezradil DETAILY vlastného pohrebu!

(Zdroj: Instagram MN)

Marcel Nemec si posledné dva roky snaží užiť naplno... Lekári mu totiž oznámili, že bojuje so zákernou rakovinou a dávali mu len pár mesiacov života. Aktuálne má v tele nádor, ktorý sa nedá odstrániť, a tak sú lekári ešte skeptickejší, ako pred dvomi rokmi. Komik sa preto pripravuje na to najhoršie a rieši otázky, nad ktorými sa bežne človek nezamýšľa.

„Vedia vaši najbližší, či sa chcete nechať spopolniť, ako má vyzerať váš pohreb, je niekto, kto by mal na ňom niečo o vás povedať? Viete už kto? A či to celé nechávate na vašich blízkych, nech oni rozhodnú? Mrte otázok. Na mnohé z nich už poznám odpoveď a niektoré sú zatiaľ otvorené,“ priznal Nemec. A opísal, ako by mal vyzerať jeho pohreb.

V jednom má isto - určite sa nebude niesť v čiernych farbách. „Chcem veľa farebných kvetov a farebne poobliekaných usmiatych hostí. Ja odchod nevnímam ako koniec, no ako začiatok niečoho nového a zároveň to vnímam ako oslavu svojho krásneho a láskou naplneného život, ktorý som prežil v tejto dimenzii s úsmevom obklopenými ľuďmi s ktorými sa milujeme (a že ich nie je málo)“ prezradil herec.

A prezradil tiež jedinú vec, ktorú by vo svojom živote ešte chcel zažiť. „Zahrať si v divadle, aspoň ešte jedno predstavenie a zažiť tú mágiu divadla, to nebeské spojenie s divákmi, tú neopakovateľnú atmosféru, to šmidlání v podbřišku, tú krásnu trému a zaslúženú ďakovačku. Nech sa tak stane. Amen,“ dodal s tým, že prosí o jedno - aby mu nikto nehovoril, aby bojoval. Nie je totiž MMA zápasník, ale jemná umelecká duša s chuťou žiť.