Bývalý markizák o boji s rakovinou: Skôr či neskôr ma ZABIJE!

Jaroslava Szabóa si môžete pamätať z markizáckej Farmy ako obchodníka. Dnes sa živí ako komik pod prezývkou Veľmajster Jerry. Pred rokom sa však jeho život obrátil naruby. Lekári mu totiž diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín.

Aj keď sa chorobu snažil brať s nadhľadom, nebolo to pre neho ľahké obdobie. Rozhodol sa jej však čeliť zo všetkých síl. „Stopercentne mi pomohol humor, určite ma neopustil, samozrejme boli aj ťažké chvíle, aj opúšťačky trošku, ale dostaneš sa z toho. Akože pri takejto chorobe, lebo človek si zvykne, vydržíš bolesť hocijakú... Ale najťažšia je hlava, nastaviť si psychiku, že to zvládneš,” prezradil v relácii Bekimovo horúce kreslo.

Jerry absolvoval niekoľko chemoterapií, počas ktorých na rozdiel od mnohých pacientov výrazne pribral. „Pribral som za 6 cyklov chemoterapie 12 kíl. To už dávno nevideli. Málokto toto akože dokáže. Ja som jedol asi aj zo stresu, ja som bral veľa kortikoidov, to sú také lieky, že nevieš z toho spať a žral by si všetko ako termit, normálne pohľadom hlceš stromy za sklom vonku,” priznal.

Aj keď mu mnohí želajú, aby rakovinu porazil, nie je to v jeho silách. „Ja mám takú diagnózu, že ona je dobre liečiteľná, ale je nevyliečiteľná. To znamená, že skôr či neskôr ma to zabije. Ale tak hovoria, že nejakých 20 rokov by som mal mať, tak dovtedy snáď niečo vymyslia, lebo ide to rýchlo dopredu a keď nie, tak neviem, plánoval som slušne umrieť na infarkt, tak možno mi to nevyjde,” dodal na záver.