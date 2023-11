RADIKÁLNY krok v živote Kandráča: Sťahovanie do Bratislavy... Veľký luxus neplánuje!

(Zdroj: Archív)

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sa Ondrej Kandráč (45) nechal počuť, že plánuje sťahovanie do Bratislavy. Už dávnejšie si zakúpil pozemok v Záhorskej Bystrici, kde započali aj stavebné práce. Do Bratislavy sa však veľmi neponáhľa. V rozhovore nám prezradil, aký je dôvod a aj to, ako bude ich rodinný dom vyzerať...

Aj napriek tomu, že Ondrej je hrdý východniar a túto čas Slovenska považuje za svoj domov, na opačnom konci republiky má mnohé pracovné povinnosti. No a častá a najmä dlhá cesta hore-dole nie je práve med lízať. Ukráca ho aj o čas strávený s jeho milovanou rodinou.

Presný termín sťahovania ale nateraz konkrétnejšie odhadnúť nevie. „Momentálne riešime spoločné rodinné bývanie. Takže keď bude vhodná doma a tých aktivít bude naozaj toľko, že väčšinu času z roka budem mimo Košíc a východného Slovenska, tak sa budem pravdepodobne musieť s celou rodinou presťahovať," prezradil nám v rozhovore.

Charizmatický muzikant si zároveň uvedomuje, že ide o naozaj radikálny krok. „Nebude to jednoduché, keďže deti si v Košiciach našli kamarátov, máme tam zázemie, máme tam rodinu... Ale tak som si v duchu povedal, že poznám chalanov - futbalistov - ktorí sa sťahovali zo Slovenska do Turecka, Nemecka, Maďarska či ďalších krajín a zvládli to aj s rodinou. A istý čas tam žili. Tak prečo by som to nemal zvládnuť aj ja," myslí si Ondrej Kandráč.

Ten nám v rozhovore popísal aj to, ako túto budúcu zmenu prijala jeho manželka, kedy približne by k nej mohlo dôjsť a aj to, ako bude ich domček vyzerať. Viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie!

