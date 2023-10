Smrť Chandlera (†54) zasiahla aj slovenské hlasy z Priateľov: Herci v slzách.. Plánujú stretnutie!

Matthew Perry

Hercovo bezvládne telo našli v sobotu v jeho dome v Los Angeles vo vírivke, pričom záchranárom sa ho nepodarilo oživiť, uviedli pre portál TMZ a denník The Los Angeles Times nemenované zdroje z bezpečnostných zložiek. TMZ, ktorý o smrti herca informoval ako prvý, uviedol, že na mieste sa nenašli nijaké dôkazy o násilnej smrti a herec sa zrejme utopil.

Smrť seriálového Chandlera oplakáva celý svet. A zaspomínali si na neho aj slovenský umelci, ktorí Priateľov nadabovali. „Matthew Perry sa stal mojim “Priateľom” už v 90.tych rokoch. Jeho jedinečná komika, originálne herectvo a pozitívne vystupovanie sa zapísali do povedomia miliónov divákov. Bude mi chýbať. Nech mu je zem ľahká a herecké nebo otvorené. Snáď sa tam jedného dňa spolu stretneme," povedal pre Topky.sk Dušan Cinkota, ktorý v slovenskej verzii tohto legendárneho seriálu prepožičal zosnulému hercovi svoj vlastný hlas.

Matthew Perry (Zdroj: NBC)

(Zdroj: Jan Zemiar)

Smútok ale nevyjradil iba on. Smrť Chandlera zarmútila i Bibianu Ondrejkovú, ktorá nadabovala veselú blondínku Pheobe. „Náš drahý, vtipný Chandler odišiel. Mladý, talentovaný, bojujúci s osudom. Nedávno som dočítala knihu o ňom. Hovoril v nej aj o svojich démonoch, úzkostiach, závislostiach. Ktovie, koľkým pomohol. A koľko ľudí rozosmial a potešil svojim umením," povedala nám herečka.

Bibiana zároveň priznala i to, že odchod Matthewa ju dohnal k slzám. „Mňa teraz rozplakal. Je to priateľ z Priateľov. A hoci oni tam, za oceánom, o tom nemajú ani páru, my- ich slovenské hlasy - ich máme hlboko v srdci. Myslim na Cinkiho aj na Ema Hasona- dvoch slovenských Chandlerov. Aj oni statočne zabojovali so svojimi temnotami. Dohadujeme sa, že sa stretneme my, naša slovenská "friendsovská" partička. Aj takto nás Chandler dáva dokopy. Ďakujem, že som mohla jeho majstrovstvo sledovať zblízka," dodala pre Topky.sk herečka.

(Zdroj: TV JOJ)