Slovenský futbalista v STRACHU o svoj život: Útek s rodinou pred vojnou v Izraeli!

Futbalista Jakub Sylvestr žije v Izraeli aj so svojou manželkou Soňou a 2-ročným synom Danilom. Ich bežný život sa pred 4 dňami zmenil na úplný horor. V blízkosti ich domova sa začalo bombardovať. Rozhodli sa preto utiecť z krajiny...

„Stále nemôžem uveriť, čo sa udialo. V televízii nám oznámili, že si máme nachystať na tri dni tri litre vody na osobu, baterky a mať zbalenú tašku s jedlom a s dokladmi,“ zverila sa futbalistova manželka Soňa na sociálnej sieti Instagram.

Veľmi rýchlo si ujasnili, že chcú z krajiny odísť. „Nevedeli sme si predstaviť ostať v Izraeli ďalší deň. Bolo otázne, či je dobrým nápadom vyjsť z domu. Veď, čo ak by nás zastihli sirény v aute? Museli by sme zastaviť, vybehnúť von, ľahnúť si na zem a kryť sa,“ pokračovala.

Opustiť Izrael však nebolo vôbec jednoduché. Najprv si zabezpečili letenky do Viedne, no ich let zrušili. Potom si ďalšie zakúpili do Istanbulu a Rumunska. „Do Rumunska sme mali ísť s izraelskou spoločnosťou El Al. Mala som ešte väčšie obavy, lebo v minulosti sa lietadlá práve tejto spoločnosti stali objektom únosu. Na druhej strane sú vybavené protiraketovým systémom“ opísala svoje obavy.

Keď si už mysleli, že odletia, prišla ďalšia hrozná správa. „Ozvali sa sirény a všetkých poslali do krytu. V tej chvíli som si bola istá, že ostaneme v Izraeli a všetky lety zrušia. Existuje totiž aplikácia, kde sa dá vidieť, do akej oblasti je vystrelená raketa. Všetko bolo v blízkosti letiska. Neprajem to nikomu. Bola to totálna bezmocnosť. K tomu nabiehali informácie, koľko ľudí zajali, koľko zabili a koľko rakiet dopadlo na Tel Aviv,“ napísala.

Odletieť sa im však podarilo, aj keď neskôr a dnes sú už živí a zdraví doma. „Sme doma! Ďakujeme, že ste na nás tak veľmi mysleli. Bola to veľmi náročná cesta...“ dodala na záver Soňa.